NEWPORT NEWS, Va. ( WAVY ) — Un profesor de historia de Newport News, Virginia, está demandando a uno de sus antiguos alumnos después de que afirma que se cometieron múltiples actos de racismo en su contra.

En sus 21 años como profesor de historia en Menchville High School, Joel Mungo nunca ha visto nada igual.

“Alguien dejó una banana en mi puerta. La banana estaba perfectamente colocada en la entrada”, dijo Mungo a WAVY de Nexstar.

Mungo compartió imágenes con WAVY que fueron tomadas hace dos semanas. El primer caso ocurrió en octubre.

“Entonces sucedía una vez al mes”, explicó Mungo.

Un plátano siempre estaba en el mismo lugar en la puerta del salón de clases de Mungo.

“Claramente fue un acto deliberado”, afirmó Mungo.

Después de la sexta vez, Mungo dijo basta.

Mungo informó el problema a los administradores de Menchville, quienes recuperaron un video de vigilancia y encontraron al estudiante que se creía responsable: un estudiante de décimo grado en una de las clases de Mungo.

“Le di al estudiante la oportunidad de sincerarse. Le pregunté: ‘Oye, ¿tú hiciste esto?’ Él dijo ‘No’, se hizo el tonto, ‘No tengo idea de lo que estás hablando’. Así que dije ‘OK, ve con el subdirector’. Soy el único maestro negro que tiene. Tiene otros seis maestros. No hubo otros maestros involucrados”, dijo Mungo.

Mungo dice que los padres del estudiante fueron contactados. Fue suspendido por dos días y retirado de la clase de Mungo.

“Inicialmente, cuando se contactó a los padres, los padres parecían estar realmente avergonzados. Luego, cuando el estudiante fue suspendido y los padres fueron informados, los padres estaban furiosos. Es 2022. Tener algún tipo de crimen de odio es absolutamente ridículo. Yo estaba enfermo. Estaba muy molesto. Tan molesto que me tomé el día siguiente libre. No fui a trabajar ese viernes “, recordó Mungo.

Ahora, Mungo está en proceso de emprender acciones legales contra el acto racista.

“Estoy harto del racismo que existe, especialmente en nuestras instituciones académicas. Viniendo de las HBCU y otras universidades, las amenazas de bomba , las sogas, las bananas y ahora está llegando a la educación pública. Es hora de tomar una posición y solo hazle saber a la gente que no será tolerado. Sé que no lo toleraré. Tienes que hablar. No puedes permitir que continúe porque entonces continuará”, dijo Mungo.

Un portavoz de las Escuelas Públicas de Newport News le dijo a WAVY que el distrito está investigando el informe y se reunió con Mungo sobre el acto racista.