LAS VEGAS (KLAS) – Una presunta víctima, ahora adulta, noqueó a un delincuente sexual convicto de 80 años en un tribunal de Las Vegas, según testigos.

Richard Gross, de 80 años, estaba en una sala del tribunal de distrito del condado de Clark para recibir su sentencia el 2 de octubre. Inicialmente fue acusado de 26 delitos graves relacionados con el presunto abuso sexual de un niño. Se declaró culpable a través de una declaración de Alford de un delito grave de intento de lascivia con un niño menor de 14 años.

Una declaración de Alford es cuando un acusado no admite haber cometido el delito, pero se declara culpable porque cree que existe la posibilidad de una condena.

El juez Tierra Jones condenó a Gross a una pena suspendida de 60 a 80 meses. En una sentencia suspendida, el acusado es puesto en libertad condicional; si se viola la libertad condicional, el condenado podría cumplir pena de prisión.

KLAS de Nexstar ha optado por no identificar a la presunta víctima de abuso sexual debido a la naturaleza de las circunstancias.

El hombre, que ahora tiene 29 años, hizo una declaración de impacto como víctima ante el tribunal. Una vez que concluyó la sentencia y Gross comenzó a salir de la sala del tribunal con su esposa y su abogado, el acusador se levantó y golpeó a Gross en la cara, haciéndolo caer al suelo, según un informe de arresto obtenido por KLAS.

La presunta víctima fue arrestada por un delito menor de agresión.

Gross fue llevado a un hospital y dijo que perdió brevemente el conocimiento después de ser golpeado, según el informe del arresto. Su esposa dijo que sus gafas se rompieron como resultado del puñetazo, según el informe.

KLAS solicitó un video de la sala del tribunal de la sentencia donde Gross fue noqueado. El Tribunal de Distrito del Condado de Clark proporcionó una copia muy redactada.

La jueza Tierra Jones también ordenó a Gross que se inscribiera en el registro de delincuentes sexuales junto con supervisión de por vida. Sin embargo, durante una búsqueda de “Richard Gross”, no aparecieron resultados en el registro.

Como parte de su sentencia suspendida, Gross debe cumplir con ciertos términos: tiene prohibido consumir alcohol y marihuana, y debe vivir al menos a 1,000 pies de escuelas públicas o privadas, paradas de autobuses escolares, guarderías, salas de videojuegos, parques y áreas de juego, cines o campos deportivos o instalaciones utilizadas para deportes juveniles, según registros judiciales. La División de Libertad Condicional y Probatoria debe tener acceso ilimitado a sus dispositivos electrónicos.

La presunta víctima de 29 años tenía previsto comparecer ante el tribunal el 7 de diciembre por el cargo de agresión. Su abogado envió la siguiente declaración en su nombre a KLAS:

“Aunque fue en cierto nivel catártico, mis acciones en el tribunal no fueron apropiadas. Me sentí abrumado por la emoción que se apoderó de mí en la audiencia. Estaba y estoy profundamente preocupado por el hecho de que Richard Gross no recibió ninguna pena de prisión pero entiendo que estas cosas suceden a veces en los procesos penales. Estoy satisfecho de haber encontrado el coraje para presentarme y confrontar a mi agresor. Sin embargo, le pediría al tribunal y al fiscal de distrito que tomen en serio el hecho de que se inflige un trauma adicional sobre las víctimas de abuso sexual, cuando se presentan, su acusador admite la conducta, o algo equivalente, y no enfrenta ninguna pena de prisión. Estuve en una prisión mental durante muchos años debido a las acciones de Richard Gross, y para que él no recibiera ningún tiempo en prisión me resulta desalentador.

“Dicho esto, me fortalece saber que hice lo que tenía que hacer. No me arrepiento de haberme presentado y confrontado a mi agresor. Sólo desearía haberlo hecho antes. Aunque todavía vivo con el trauma de los crímenes que cometió conmigo, cada día, creo que mi vida es mejor en general por haberme presentado. Animo a todas las demás víctimas de abuso sexual a hacer lo mismo. Si hay otras personas que ven esta historia, especialmente adultos jóvenes y niños, si están siendo abusados o han sido abusados, les imploro que se presenten y le digan a sus seres queridos, a sus maestros o a las autoridades que están siendo lastimados o abusados”.

La presunta víctima presentó una demanda contra Gross y su esposa en 2021. La denuncia afirmaba que Gross había abusado de él entre los años 2001 y 2003 y nuevamente en 2008, cuando el acusador tenía 8, 9, 10 y 15 años. También afirmó que los incidentes ocurrieron en la casa de Gross, en su camioneta y durante un viaje de campamento.

Los padres del acusador se habían divorciado y su madre confiaba en Gross y su esposa, que eran amigos de la familia, para que lo cuidaran, según la denuncia.

La esposa de Gross también fue nombrada acusada porque “conocía las predilecciones de su marido hacia los niños menores de edad, conocía incidentes anteriores en los que abusaba de niños y sabía que representaba un riesgo/peligro para el demandante”, alega la denuncia.

La presunta víctima está demandando por agresión, encarcelamiento falso, imposición intencional de angustia emocional y negligencia y supervisión negligente.

Se ha fijado un juicio con jurado para el 5 de febrero de 2024.