(NewsNation) — Se espera que el costo de los viajes en esta temporada festiva aumente.

El sitio de viajes Hopper dice que los boletos costarán casi un 20% más en comparación con el año pasado, con un boleto de ida y vuelta nacional promedio que cuesta $274.

La presión aumenta a medida que las aerolíneas buscan evitar un colapso del servicio durante la temporada de viajes más concurrida del año (como la que se vio este verano).

El análisis de Reuters de los datos de FlightAware, un sitio web de estadísticas de vuelos, encontró que solo las aerolíneas estadounidenses cancelaron 128,943 vuelos de enero a julio de este año.

La experta en viajes Sandra McLemore dice que el mejor momento para reservar un vuelo es ahora mismo.

“Los precios de los vuelos están en su punto más alto. No hemos visto vuelos tan caros en cinco años. Entonces, si no ha reservado sus vuelos de vacaciones, ahora es el momento de hacerlo”, dijo McLemore el martes en el programa “Rush” de NewsNation. “Creo que no veremos ningún alivio para 2022, y quizás hasta 2023. Por lo tanto, no sorprende que los viajeros estén buscando formas alternativas de pasar sus vacaciones y viajar”.

Con la inflación aumentando el costo de alimentos, gasolina, hoteles y pasajes aéreos, McLemore sugiere pasar la temporada navideña en un crucero o en tipos de viajes similares.

“No es una sorpresa que los estilos de viaje con todo incluido, como los cruceros, como los resorts con todo incluido, sean realmente una gran opción para la temporada navideña”, dijo. “Eso incluye completamente dónde van a dormir, entretenimiento, comida y, en algunos casos, también hay grandes ofertas como Wi-Fi y paquetes de bebidas”.

El mes pasado, el presidente Joe Biden anunció una nueva iniciativa que eventualmente permitiría a los consumidores ver un precio más completo en los boletos de avión, incluidos los cargos por equipaje y cambios, antes de comprarlos.

La Casa Blanca dice que la regla propuesta por el Departamento de Transporte evitará que las aerolíneas oculten el “costo real” de los boletos de avión, lo que ayudaría a los consumidores a ahorrar dinero por adelantado y alentaría una mayor competencia entre las aerolíneas para ofrecer mejores tarifas.

Associated Press contribuyó a este informe.