Prancer, el chihuahua ‘demoníaco’ encuentra su nuevo hogar

TAMPA (WFLA) – ¿Recuerdas a Prancer el Chihuahua que fue descrito como un “muñeco Chucky en el cuerpo de un perro”? Bueno, ha encontrado su hogar para siempre y ha sido adoptado.

Ariel Davis, de 36 años, de New Haven, Connecticut, estaba navegando en Facebook cuando se encontró con el anuncio de adopción brutalmente honesto e hilarante de Tyfanee Fortuna para Prancer. Si bien Davis encontró la lista divertida y pensó que Prancer era lindo, se dio cuenta de que realmente se relacionaba con la historia de Prancer.

“Tuve un perro que adopté probablemente hace unos siete años y lo crié desde que era un cachorro y era una mezcla de Chihuahua / Jack Russell Terrier”, le dijo en exclusiva a HOY . “Tenía muchas de las mismas cualidades que Prancer, era un poco neurótico y ladraba mucho y no trabajaba bien con otras personas y otros animales. Pasé mucho tiempo trabajando con él y entendiendo su personalidad y aprendiendo sobre mí a través de él “.

Lamentablemente, Davis tuvo que entregar a Doodle y a su otro perro, Blue, cuando fue a rehabilitación por adicción a la marihuana hace unos años. Doodle y Blue fueron reubicados con familias nuevas y amorosas mientras ella pasó dos años en el centro de rehabilitación donde ahora trabaja.

“He llegado a un punto en mi vida en el que estoy lo suficientemente estable como para tener perros nuevamente”, explicó, compartiendo con TODAY que ha estado limpia durante casi tres años. “Hablé con todas las personas de mi comunidad, mi patrocinador, mi red, mi terapeuta, y todos estuvieron de acuerdo en que estaban en el punto en el que podría considerar la posibilidad de tener un perro. Leí el artículo, me conecté a él y pensé, ¿sabes qué, por qué no? Solo les enviaré un correo electrónico. ¿Que es lo peor que puede pasar?”

Davis se acercó a la Segunda oportunidad para mascotas Adopción Liga. En el correo electrónico, que Davis comparte con HOY, le dijo a su historia personal, y por qué se conecta con Prancer, quien le recordaba mucho a su perro, Doodle.

“Llegué allí y nos conectamos”, dijo. “Prancer me tomó bastante bien. Finalmente, llevé a Prancer a dar un paseo y él no me mordía ni me mordía los talones. Simplemente nos llevamos bien. Con mi historia y el hecho de que no salí como increíblemente loco, solo un poco enredado y todo parecía ir bien. Se fue a casa conmigo ese día. Era un perfecto caballero en el coche “.

Davis ha tenido Prancer durante una semana y dice que le ha ido bien en su nuevo hogar hasta ahora. “Es un perro pequeño y neurótico y ha sido difícil salir de un hogar caótico”, dijo. “El primer día que se estaba adaptando, simplemente pasó el rato y se orientó”.

En cuanto a los fanáticos de Prancer que quieren mantenerse al día con su historia, no se preocupen. Davis ha creado una cuenta de Instagram dedicada a Prancer y su viaje.

“Hice un Instagram para él y me encantaría mantener a todos informados y subir fotos, pero creo que es importante para él llevar un estilo de vida normal, es un perro, no es Grumpy Cat”, dijo. dicho. “Ambos lo tomaremos un día a la vez, siempre que él no esté bajo presión y se lleve bien. ¡Ya veremos!”

E sta historia apareció por primera vez en TODAY.com.