GRAND RAPIDS, Michigan, EE.UU. (AP) — El oficial de policía de Michigan que mató a Patrick Lyoya de un tiro en la cabeza ha estado en el departamento de Grand Rapids durante siete años, después de interpretar a un saltador de pértiga en una pequeña universidad y casarse con su novia durante mucho tiempo. un viaje misionero de la iglesia a África.

El nombre de Christopher Schurr había estado circulando desde que se vio su rostro en videos del enfrentamiento del 4 de abril con Lyoya, un hombre negro. Pero su identidad no se reconoció públicamente hasta el lunes, cuando el jefe de policía cambió de rumbo y la dio a conocer, tres días después de apasionadas demandas en el funeral del nativo de Congo de 26 años.

El jefe Eric Winstrom dijo que estaba actuando “en interés de la transparencia, para reducir la especulación en curso y evitar más confusiones”, aunque no se dio a conocer más información sobre el servicio de Schurr con el departamento.

Lyoya, que estaba desarmado, estaba boca abajo en el suelo cuando recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, momentos después de una parada de tráfico en la segunda ciudad más grande de Michigan. Schurr estaba encima de él y se puede escuchar en un video exigiendo que quite la mano del Taser del oficial blanco.

Un patólogo forense que realizó una autopsia a pedido de la familia dijo que el arma estaba presionada contra la cabeza de Lyoya cuando le dispararon.

The Associated Press dejó un mensaje telefónico el lunes en busca de comentarios de Schurr, quien permanece fuera del trabajo mientras la policía estatal investiga el tiroteo. La AP se acercó a él varias veces durante la última semana, incluso llamando a la puerta de su casa suburbana. No hubo respuesta.

Schurr, de 31 años, creció en Byron Center, justo al sur de Grand Rapids, y se unió a la policía en 2015 después de asistir a la Universidad de Siena Heights en Adrian, Michigan, donde estudió contabilidad y fue un saltador de pértiga estrella.

Ganó un campeonato nacional de la NAIA con una bóveda de 17 pies y ¾ de pulgada y, en su tercer año, el premio de atleta académico de la universidad, según la revista de ex alumnos de Siena Heights.

Schurr participó activamente en su iglesia cuando era más joven, realizando viajes misioneros para la Iglesia Reformada de Corinto en Byron Center, según una historia de 2014 en Vaulter Magazine, una publicación dedicada al deporte.

Schurr dijo que se casaría ese año y que no podía permitirse el lujo de celebrar una boda y hacer un viaje por separado a Kisi, Kenia, para construir casas, por lo que decidió casarse allí.

“Vamos a hacer una boda a su estilo”, dijo Schurr a la revista. “Ya tengo un traje africano y mi prometida elegirá un poco de tela y hará un vestido al estilo keniano”.

Una cuenta de Twitter con su nombre que parece pertenecer al oficial sigue a algunos atletas nacionales de atletismo, incluido un saltador de pértiga. No hay Tweets asociados con la cuenta. Una página de Facebook con el nombre de Schurr parece haber sido eliminada.

Un compañero de equipo de la universidad, Ryan Hopson, dijo que Schurr era afable y tranquilo en la universidad, amigable y rápido con una sonrisa.

“Siempre tuvo una buena vibra”, dijo Hopson. “No puedo decir nada malo de él. Realmente no puedo. … Me sorprendió ver que era él, pero no sé lo que es ser policía y tener mi vida en juego”.

La familia de Lyoya quiere que Schurr sea despedido y acusado. El fiscal Chris Becker dijo que está esperando el informe de la policía estatal.

“Quiero hacer lo correcto. Pero me doy cuenta de que incluso si hago lo correcto, hay un segmento de la población que no va a estar feliz”, dijo Becker a MLive.com.

La decisión del departamento de policía de revelar el nombre de Schurr fue un revés. Después de la publicación del video del tiroteo, Winstrom insistió en que no daría el nombre del oficial a menos que fuera acusado de un delito. Se describió como una práctica de larga data que se aplicaba tanto al público como a los empleados de la ciudad.

Pero la familia de Lyoya y los líderes negros, incluido el reverendo Al Sharpton, presionaron repetidamente por ello, incluso en el funeral de Lyoya, que atrajo a 1.000 personas el viernes.

“¡Queremos su nombre!” Sharpton gritó, diciendo que las autoridades no pueden sentar un precedente de retener los nombres de los oficiales que matan personas a menos que el oficial sea acusado.

Ven Johnson, un abogado de la familia, dijo que es importante que los padres de Lyoya ahora sepan el nombre de Schurr, aunque se burló del jefe de policía citando “transparencia”.

“No es transparente cuando ocultas algo durante tres semanas. Es todo lo contrario”, dijo Johnson. “Son policías que se ocupan de los policías en lugar de tratarlo como una investigación normal”.

Después del funeral de Lyoya, el administrador de la ciudad de Grand Rapids, Mark Washington, reconoció la solicitud del nombre del oficial y dijo que discutiría el asunto con Winstrom y los funcionarios de empleo de la ciudad.

Grand Rapids, con una población de unos 200.000 habitantes, se encuentra en el oeste de Michigan, a 160 millas (257,5 kilómetros) al oeste de Detroit.

Encuentre la cobertura completa de AP del tiroteo policial fatal de Patrick Lyoya: https://apnews.com/hub/patrick-lyoya

Condon informó desde Nueva York. White informó desde Detroit. El reportero de AP Corey Williams en West Bloomfield, Michigan, y los investigadores de AP Rhonda Shafner y Randy Herschaft en Nueva York también contribuyeron.