WINNSBORO, Luisiana, EE.UU. (AP) — Los fiscales estatales acusaron a tres policías estatales de Luisiana acusados de golpear a un automovilista afroamericano, levantarlo de las trenzas del cabello y alardear en mensajes de texto de que el “grito” le provocaría “pesadillas por mucho tiempo.”

Los cargos menores de agresión simple en el arresto de Antonio Harris en 2020 se producen en medio de un creciente escrutinio de la principal agencia de aplicación de la ley del estado por acusaciones de fuerza excesiva, particularmente contra los negros, y un instinto institucional para encubrirlo.

Jacob Brown, Dakota DeMoss y George “Kam” Harper, que son blancos, fueron vistos en un video de cámara corporal amontonándose sobre Harris luego de una persecución a alta velocidad que terminó junto a un campo de maíz en la zona rural de Franklin Parish, arrodillándose, abofeteándolo y golpeándolo incluso aunque se había rendido boca abajo con los brazos y las piernas abiertos.

Los abogados de los policías se negaron a comentar el jueves. La portavoz de la policía estatal, la teniente Melissa Matey, dijo que las acciones de los soldados “son inexcusables y no tienen cabida en los servicios profesionales de seguridad pública”.

La policía estatal arrestó a los policías en febrero de 2021 por delitos graves de malversación en el cargo, pero los fiscales locales optaron por no presentar ese cargo la semana pasada cuando presentaron una factura de información en Franklin Parish. El delito menor de agresión simple en Luisiana conlleva hasta seis meses de cárcel y una multa de $1,000.

“Obviamente nos hubiera gustado presentar cargos más fuertes, pero todavía tenemos la esperanza de que el Departamento de Justicia presente un caso”, dijo el abogado de Harris, Michael Sterling.

ARCHIVO – En esta imagen del sábado 23 de mayo de 2020 del video de la cámara corporal de la Policía Estatal de Luisiana, un oficial de la ley no identificado aplica un arma eléctrica en la espalda del automovilista negro Antonio Harris mientras otros oficiales lo sujetan al costado de una carretera después de un alto persecución rápida en Franklin Parish, La. Troopers intercambiaron 14 mensajes de texto salpicados de respuestas “lol” y “haha” en las que se jactaban de la golpiza. (Larry Shappley/Policía Estatal de Luisiana vía AP, Archivo)

Un gran jurado federal en Lafayette ha estado escuchando testimonios en el caso luego de una investigación de meses sobre si los policías usaron fuerza excesiva. Pero no está claro si el Departamento de Justicia de EE. UU. tiene la intención de seguir adelante con un caso de derechos civiles.

Una incertidumbre similar se cierne sobre la investigación federal sobre el arresto mortal en 2019 de Ronald Greene, otro automovilista negro golpeado por la policía estatal. Un gran jurado federal también ha estado escuchando testimonios en ese caso, en el que los policías aturdieron, golpearon y arrastraron a Greene antes de que muriera en una carretera rural en Union Parish, en las afueras de Monroe. The Associated Press informó esta semana que el Departamento de Justicia se muestra cada vez más escéptico de que pueda presentar un caso exitoso contra los policías.

Mientras tanto, los legisladores estatales están investigando las acusaciones de encubrimiento de la muerte de Greene y votaron el miércoles para declarar en desacato al exjefe de la policía estatal por desafiar una citación y negarse a entregar los diarios escritos a mano que escribió mientras dirigía la agencia. El excoronel Kevin Reeves fue declarado en desacato por separado el jueves por no cumplir con una citación de la comisión que supervisa la disciplina de los policías estatales. El abogado de Reeves, Lewis Unglesby, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En la golpiza de Harris, una investigación interna encontró que los soldados presentaron informes “totalmente falsos” que afirmaban que el hombre seguía tratando de huir, se negaba a obedecer las órdenes y luchaba con los soldados antes de que comenzaran a golpearlo con lo que Brown llamó “ataques tácticos”.

“Seguían diciendo ‘Dejen de resistirse’, pero yo nunca me resistí”, dijo Harris a los investigadores. “Tan pronto como llegaron a mí, uno de ellos me dio un rodillazo en la cara. Uno de ellos me apretaba los ojos”.

Los policías también intercambiaron más tarde 14 mensajes de texto salpicados de respuestas “jaja” y “jaja” en las que se jactaban de la golpiza y se burlaban de Harris, quien escupió sangre y sufrió dolor de costillas y dolor de estómago durante días después del arresto.

“Seguro que mañana estará dolorido”, escribió Brown en uno de los textos. “Me alegra el corazón saber que podemos educar a ese joven”.

Brown, Harper y DeMoss, que formaban parte de una división notoriamente violenta de policías que patrullaban la parte noreste del estado, fueron arrestados en el caso el año pasado. DeMoss y Harper fueron despedidos y Brown, quien en octubre se declaró inocente en un caso federal separado que lo acusaba de golpear a otro automovilista negro 18 veces con una linterna, renunció.

DeMoss también ha sido investigado por su papel en la muerte de Greene, que las autoridades atribuyeron inicialmente a un accidente automovilístico al final de una persecución antes de que AP publicara el año pasado el video de la cámara corporal retenido por mucho tiempo de los policías que muestra un arresto violento.

Los arrestos de Greene y Harris se encuentran entre al menos 12 casos durante la última década en los que una investigación de AP encontró que los policías o sus jefes ignoraron u ocultaron evidencia de palizas, desviaron la culpa e impidieron los esfuerzos para erradicar la mala conducta. Decenas de policías actuales y anteriores dijeron a AP que las golpizas fueron fomentadas por una cultura de impunidad, nepotismo y, en algunos casos, racismo absoluto.

El caso de Harris comenzó después de que Brown lo detuviera por una infracción de tráfico menor en la carretera interestatal 20. El policía realizó una verificación de antecedentes penales y descubrió que Harris tenía una licencia de conducir suspendida y órdenes de arresto pendientes.

Harris se alejó a toda velocidad de la parada de tráfico en un Hyundai Sonata, liderando a los soldados en una persecución de 47 kilómetros (29 millas) que alcanzó velocidades de 241 kph (150 millas) antes de que finalmente se detuviera con la ayuda de una tira de clavos que pinchaba neumáticos. .

A pesar de que Harris ya se había rendido, DeMoss, el primer soldado que llegó, “le dio un golpe de rodilla” y lo abofeteó con la palma abierta antes de apagar su cámara corporal, según muestran los registros judiciales.

Harper, mientras tanto, golpeó a Harris en la cabeza varias veces con un puño “reforzado” por una linterna y amenazó con “castigar” a Harris, mientras Brown tiraba del cabello del hombre, concluyó una investigación interna. Más tarde se puede ver a DeMoss en las imágenes levantando a Harris para ponerlo de pie por sus trenzas.

Los investigadores determinaron que Brown nunca informó a los fiscales estatales que existiera ningún video del arresto con una cámara corporal.