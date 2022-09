OKLAHOMA CITY (KFOR) – Dos días después de que Rebecca Gillespie resultó herida después de ser golpeada por un teléfono celular que se cayó, regresó al hospital.

Rebecca Gillespie fue hospitalizada después de ser golpeada por un teléfono celular que se cayó. (Imagen cortesía de Sianna Gillespie)

Gillespie y su familia acababan de hacer fila para su primer viaje en la Feria Estatal de Oklahoma el martes cuando un teléfono celular salió volando del cielo y la golpeó en la cabeza.

El video del incidente junto con las fotos de los transeúntes captaron el incidente y las consecuencias.

“ [El teléfono] le abrió la cabeza, se hizo añicos. El vidrio salió por todos lados”, dijo su madre, Heidi Gillespie, señalando su cabeza.

Rebecca Gillespie fue llevada de urgencia al hospital con una herida profunda y luego se le diagnosticó una conmoción cerebral grave.

Los médicos le dijeron a su madre que el impacto fue como un pequeño misil o un objeto volador golpeando a gran velocidad.

“Le dijeron que tuvo mucha suerte porque podría haberla matado”, agregó Heidi Gillespie.

El joven de 18 años fue enviado a casa el martes por la noche con instrucciones de descansar y una lista de síntomas a los que debe prestar atención en caso de que surja un problema.

Rebecca Gillespie recibió tratamiento en la feria. (Imagen cortesía de Sianna Gillespie)

El miércoles, la llevaron de regreso al hospital después de que su novio la encontrara inconsciente.

“Ella [was] poco desplomada y no respondía”, dijo su madre. “¿Tiene una hemorragia cerebral o está pasando algo o está teniendo un derrame cerebral? [There are] todos los escenarios que pasan por tu cabeza de lo que podría estar mal”.

En una entrevista el jueves con KFOR, su madre dijo que los médicos ahora le han diagnosticado una lesión cerebral traumática.

“Ella no recordaba qué día era [and] está un poco perdida [her senses] pero dicen que es bastante normal”, dijo, describiendo la condición de su hija en el hospital.

Primer plano de las heridas de Rebecca Gillespie. (Imagen cortesía de Sianna Gillespie)

Los funcionarios de la feria estatal dijeron que trabajan arduamente para brindar un entorno seguro y que quien dejó caer el teléfono claramente no siguió las reglas publicadas.

“Suceden cosas, pero estamos preparados para las contingencias [and] hay una lista completa de reglas y regulaciones basadas en la mecánica del paseo dado”, dijo Scott Munz, vocero de la feria estatal.

“El operador del viaje lo habría visto y le habría dicho [the owner] que lo dejara atrás”, continuó.

Munz dijo que la feria no tiene ninguna capacidad legal para acusar a la persona responsable de dejar caer el teléfono.

“Probablemente esté en el fondo de la mente de [Rebecca Gillespie’s] que esto es lo peor que ha pasado en la feria porque le pasó a ella”, agregó Munz, señalando que la feria tiene alrededor de 900,000 visitantes cada año.

La madre de Rebecca Gillespie dijo que, si bien les preocupa una serie de problemas en el futuro, incluida la rendición de cuentas y quién podría asumir la responsabilidad de las facturas médicas inminentes, en este momento, lo que más les preocupa es su recuperación.

“Estamos en una especie de juego de espera”, dijo. “Definitivamente va a ser difícil para ella por un tiempo”.

Rebecca Gillespie estaba esperando en la fila para que la llevaran cuando la atropellaron. (Imagen cortesía de Sianna Gillespie)

Munz le dijo a KFOR que había un investigador justo en el caso y que el operador del viaje podría contactar a la familia si tienen alguna responsabilidad.