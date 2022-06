(NBC News) — Al menos un hombre resultó herido en un tiroteo dentro de un cine en Minneapolis, Minnesota, el martes por la noche.

La policía fue llamada por un tiroteo reportado en el teatro Marcus Oakdale y encontró a un hombre con heridas de bala.

El joven de 23 años fue trasladado a un hospital local. Se desconoce su estado.

Según los informes, el sospechoso huyó del teatro a pie y no ha sido detenido.

“Estábamos viendo una película, Top Gun, y nos gustaba la película, y sabes que es ruidosa, se trata de acción, etc. Y de repente alguien comenzó a gritar sal, sal. Sal, sal”. de sus asientos, salgan ahora, gritando muy fuerte”, le dijo a KARE una persona que estaba dentro del teatro. “Primero no presté atención porque estábamos en la película, pero luego la linterna nos golpeó en la cara, así que me volví y era un oficial del sheriff que gritaba eso. Y siguió apresurándonos y, ya sabes, al principio estábamos confundido. No sabíamos exactamente lo que estaba pasando, así que comenzamos a levantarnos lentamente, pero luego él siguió insistiendo y salimos”.