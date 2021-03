Pharrell dice que su primo fue asesinado por la policía en Virginia

25-year-old Donovon Lynch (Photo Courtesy: WAVY News 10’s Andy Fox via Lynch’s family)

VIRGINIA BEACH, Virginia (WAVY) – En una sincera publicación de Instagram el lunes por la noche, el músico Pharrell Williams dijo que un hombre asesinado a tiros por la policía en Virginia Beach, Virginia, el viernes por la noche era su primo.

Williams, un nativo de Virginia Beach, publicó una foto de Donovon W. Lynch, de 25 años, con un mensaje:

“La pérdida de estas vidas es una tragedia sin medida. Mi primo Donovon fue asesinado durante los tiroteos. Era una luz brillante y alguien que siempre se presentaba para los demás. Es fundamental que mi familia y las familias de las otras víctimas obtengan la transparencia”. la honestidad y la justicia que merecen. Virginia Beach es el epítome de la esperanza y la tenacidad y, como comunidad, superaremos esto y saldremos aún más fuertes “.

Williams hizo la publicación en su cuenta de Instagram verificada el lunes por la noche aproximadamente media hora después de que la policía de Virginia Beach publicara una actualización sobre el tiroteo.

Hubo múltiples tiroteos en el Oceanfront en Virginia Beach el viernes por la noche , uno de los cuales estuvo involucrado por un oficial. Lynch fue una de las dos personas que murieron y otras ocho resultaron heridas, informa WAVY.

Los oficiales de policía dijeron en una actualización el lunes por la noche que Lynch blandió un arma cuando un oficial que respondía a los disparos entró en contacto con él alrededor de las 11:20 pm Lynch fue asesinado a tiros; La policía dice que se recuperó un arma de fuego en la escena del crimen.

El oficial involucrado en el tiroteo fue puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación, que es un procedimiento estándar, dijo la policía. Lleva cinco años en el departamento y está asignado a su división de operaciones especiales.

Something in the Water, el festival de música de Virginia Beach organizado por Williams, también tuiteó el lunes con condolencias para la familia de Lynch.

“No tenemos las palabras para expresar completamente cuánto lamentamos la pérdida de esta hermosa vida. Agradecemos a usted y su familia por su luz y servicio. La comunidad de VA Beach y más allá te extrañarán. Descanse en paz Donovon “.

Lynch fue voluntaria de Something in the Water, según WAVY de Nexstar.

Se está planeando un memorial para Lynch en el Oceanfront en Virginia Beach el martes por la noche.

Los amigos han descrito a Lynch como un “ser humano inteligente, amable y apasionado que siempre hacía sonreír a todos los que lo rodeaban”.

Lynch también jugó fútbol americano universitario. Fue liniero ofensivo para el College at Wise de la Universidad de Virginia durante las temporadas 2017 y 2018, y se graduó en 2019 de la escuela.

La identidad de la segunda persona muerta por disparos esa noche era Deshayla E. Harris, de 28 años, de Norfolk, confirmó la policía. La policía dijo que Harris era un espectador en el segundo incidente del tiroteo. Más tarde, TMZ publicó que confirmaron que Harris estaba en la temporada 17 del programa “Bad Girls Club”.

Hasta el lunes por la tarde, tres hombres habían sido arrestados en relación con los otros tiroteos Oceanfront .