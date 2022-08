NUEVA ORLEANS ( WGNO )— El lago Pontchartrain es conocido por tener tiburones porque nadan desde el Golfo de México, pero el lunes, un pescador atrapó un gran tiburón toro y quiere crear conciencia sobre los peligros que existen en el lago.

“De hecho, toco el tema musical ‘Tiburón’ cuando pesco”, explicó el pescador local Joseph Rohaley. “Tenía cinco pies, cinco pulgadas, y tardó unos 45 minutos en detenerse”.

Los tiburones toro son uno de los tipos de tiburones más agresivos e impredecibles.

Rohaley atrapó a este tiburón toro de tamaño humano frente a la fuente Mardi Gras en el lago Pontchartrain a lo largo del dique en Lakeshore Drive. Después de atraparlo, lo tiró de nuevo al agua.

“Todo lo que está en el Golfo de México está en el lago Pontchartrain”, dijo Rohaley.

No se sorprendió al ver al tiburón, porque son comunes en el lago Pontchartrain, pero su tamaño lo tomó por sorpresa.

Foto cortesía: Joseph Rohaley

“Porque esa línea puede pasar de 150 a 300 yardas en 20 segundos”, agregó.

Rohaley quiere animar a las familias a ir a pescar juntas y crear recuerdos, pero que tengan cuidado en el agua.

“Es sorprendente lo cerca que pueden acercarse los tiburones por la noche. Es como si la gente no se diera cuenta”, explicó Rohaley.

Rich Toth, del Acuario Audubon de las Américas, dice que hay que evitar a los tiburones. No nade en aguas turbias, no use ropa brillante en el agua y evite meterse al agua al anochecer y al amanecer cuando los tiburones se están alimentando.

“Hay dientes allí. Quiero decir, si estás en esa agua, estás en riesgo”, explicó Toth. “Solo ten cuidado cuando estés en el agua porque simplemente no sabes qué hay en esa agua”.

Según los biólogos, los tres tipos de tiburones que tienen más probabilidades de morder a los humanos son los tiburones toro, los tiburones tigre y los tiburones blancos. También se han encontrado tiburones toro en el río Mississippi.