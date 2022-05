POPE, Mississippi ( WREG ) — Una viuda afligida quiere respuestas después de que dice que su esposo de 68 años, que estaba siendo tratado por COVID-19, terminó siendo confundido con otro hombre por el personal del hospital antes de morir.

Twanda Taylor llora cuando piensa en los últimos días de su difunto esposo, Kenneth Wade Taylor. Debido a las restricciones de COVID, no se le permitió visitarlo.

“¿Por qué me perdí la oportunidad de verlo y hablar con él?” ella preguntó. “Simplemente no entiendo cómo se confundieron tanto”.

La pareja de Mississippi llevaba 22 años juntos, casados los dos últimos, cuando Wade Taylor se enfermó de COVID en agosto pasado.

“Empezó a sentirse mal. No podía recuperar el aliento”, dijo Twanda Taylor.

Su condición empeoró progresivamente, por lo que fue trasladado en avión desde el centro médico en el condado de Panola al Centro Médico de la Universidad de Mississippi en Jackson.

Pero Twanda Taylor dijo que su esposo llamó y le dijo que algo salió mal cuando llegó a UMMC.

“Él estaba llorando”, recordó. “Dijo: ‘Nena, no voy a lograrlo. Me confundieron con alguien más aquí abajo. Debe haber dos de nosotros, porque me están diciendo que no sé mi cumpleaños. Y no sé mi nombre. Y cuando les digo que llamen a mi familia, me empiezan a dar medicinas y no me despierto. no puedo despertar Y luego, cuando me despierto, están allí para darme más medicamentos’”.

Twanda dijo que eso comenzó la pesadilla de su esposo tratando de decirle al hospital quién era.

Según Twanda Taylor, Kenneth Wade Taylor les dijo que su cumpleaños era el 9 de octubre de 1953. Pero una enfermera le dijo que había confundido las fechas y que tenía algo que ver con el COVID.

Kenneth Wade Taylor murió el 8 de septiembre y cuando su esposa recibió el certificado de defunción, su fecha de nacimiento era el 19 de octubre de 1953.

El cumpleaños de su esposo fue el 9 de octubre.

“Me derrumbé y dije: ‘Bebé, creo todo lo que me dijiste ahora, que te habían confundido’”, dijo.

Taylor le dijo a la funeraria sobre el error. Le escribieron una carta explicándole que fue un error del hospital.

Unas semanas más tarde, le enviaron un certificado de defunción alterado.

“No puedo imaginar la ansiedad y el dolor que estaba soportando”, dijo Twanda.

Mientras tanto, a dos horas de distancia en Kosciosko, Mississippi, Rebecca Taylor y su esposo, Kenneth Taylor, recibieron una llamada de UMMC.

“Nos llamaron por una factura del hospital”, dijo Rebecca Taylor. “Estábamos tratando de averiguar qué estaba pasando. Les dijimos que, ya sabes, nunca hemos estado en el hospital. Ella dijo: ‘Bueno, ¿no estás en el vestíbulo?’ Y dije: ‘No, estoy sentada en casa’. Ella dice ‘Bueno, tu esposo está en el hospital’. Dije: ‘No, está sentado aquí a mi lado’”.

Unos días después, Rebecca y Ken Taylor recibieron una factura del hospital.

“Llaman a mi teléfono y se supone que yo soy el que está en el hospital”, dijo Ken Taylor. “Quiero decir, ya sabes, obviamente saben que cometieron un error si me llaman. Contesté mi teléfono y no estoy en el hospital”.

Medicaid incluso fue a su casa a buscar la máquina de oxígeno de Ken.

“La gente de oxígeno viene a sacar mi oxígeno”, dijo. “Dijeron: ‘Tienes que firmar esto’. Dije: ‘¿Qué es?’ Él dijo: ‘Es un pedazo de papel que muestra que estás muerto’”.

Rebecca Taylor inició una búsqueda en Internet y encontró el obituario de Kenneth Wade Taylor y se puso en contacto con Twanda.

“Mi teléfono sonó y lo miré, y me gusta perderlo entonces”, dijo Twanda Taylor. “Dijo que había recibido todas las facturas médicas de mi esposo”.

Las esposas comenzaron a comparar información y se dieron cuenta de que había habido una gran confusión.

“Todavía hasta el día de hoy nunca he recibido una factura por mi esposo”, dijo Twanda Taylor. “Nunca recibí una llamada para visitarlo, pero ella lo hizo”.

Ken Taylor dijo que el hospital tenía su número de teléfono, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento en un certificado de defunción que le dieron a Twanda Taylor.

“Los empleados del hospital en el departamento de registros médicos me dijeron que los registros médicos de mi esposo y del otro Kenneth Taylor estaban combinados”, dijo Twanda Taylor.

UMMC envió a Twanda Taylor una carta ofreciendo sus condolencias y diciendo que su esposo no tuvo ninguna reacción médica a la medicina que le dieron y que murió a causa de una infección.

“No puedo entender cómo podrían obtener mi récord en un lugar en el que nunca he estado”, dijo Ken Taylor.

“Y tampoco responderán a esa pregunta”, dijo su esposa.

WREG contactó a UMMC, pero dijeron que no pueden comentar sobre casos de pacientes.