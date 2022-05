GREEN BAY, Wis. (WFRV) – Una perrita que fue encontrada recientemente atada a un hidrante en Green Bay, Wisconsin, pronto estará disponible para adopción, dijo el martes la Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin.

In a heartfelt Facebook post, the animal shelter confirmed it has been in contact with the previous owner of the dog, cuyo nombre es Baby Girl, y está honrando los deseos del antiguo propietario de encontrarle un nuevo hogar a la cachorra.

“Transmitimos los recursos de apoyo que esta generosa comunidad le ha ofrecido. Ella expresó su gratitud y felicidad sabiendo que Baby Girl pronto encontraría su próximo hogar amoroso”, escribió el refugio.

¿Ya puedes adoptar a Baby Girl?

En la misma publicación, la sociedad protectora de animales escribió que se espera que Baby Girl sea dada en adopción antes del fin de semana del 14 de mayo en el campus de WHS Green Bay. Sin embargo, WHS agregó que Baby Girl necesitará una familia especial que pueda respaldar sus costosas necesidades médicas.

El equipo veterinario del refugio de animales ha determinado que Baby Girl tiene diabetes mellitus (diabetes canina), lo que afecta su nivel de azúcar en la sangre y hace que se eleve.

El equipo actualmente tiene a Baby Girl en un plan de manejo y dijo que está respondiendo bien al tratamiento.

Lo que necesitará la nueva familia de Baby Girl

La atención médica de Baby Girl será un compromiso de por vida, y su nueva familia deberá trabajar con un veterinario en un plan, que se espera que incluya monitoreo diario de glucosa, una dieta restringida e inyecciones de insulina en el hogar.

WHS explicó que la diabetes mellitus es una enfermedad costosa de controlar y requiere una compra mensual de insulina y posiblemente otros suministros médicos. El refugio estima que esto podría ser de cientos de dólares al mes (según la evaluación de un veterinario y el costo de los suministros en su área).

Baby Girl también necesitará visitas veterinarias de rutina con exámenes físicos completos, análisis de sangre, análisis de orina y/u otros diagnósticos.

“Si bien la diabetes puede ser costosa y difícil de controlar, ¡sabemos que hay un adoptante amoroso para esta niña especial!”, escribió el refugio.

Cuando se adopte a Baby Girl, explicó WHS, proporcionará recetas iniciales y un sensor de glucosa a la nueva familia.

Respondiendo algunas preguntas

WHS ha explicado que permitirá a los adoptantes de fuera del estado, pero no puede transportar animales a los adoptantes. El refugio también dijo que no acepta reservaciones de animales.

Además, WHS recomendó que a Baby Girl le iría mejor en un hogar sin gatos ni animales pequeños.

Qué hacer a continuación

Si está buscando adoptar a esta “maravillosa loquita con un corazón de oro”, el personal de WHS le pide que consulte el sitio web de la Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin todos los días.

Una vez que vea que está disponible para adopción, puede pasar por el campus de Green Bay de WHS en 1830 Radisson Street durante el horario de adopción (martes a viernes: 2 a 6 p.m., sábados: 12 a 5 p.m.)

Es por orden de llegada y los tiempos de espera pueden variar dependiendo de cuántas personas quieran reunirse con los consejeros de adopción.

“La respuesta internacional a la historia de esta perrita ha sido abrumadora, y la gran amabilidad hacia su dueño anterior realmente ha llenado nuestros corazones hasta el borde”, escribió el refugio.