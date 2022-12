NUEVA YORK (AP) — Cientos de periodistas y otros empleados de The New York Times iniciaron el jueves una huelga de 24 horas, la primera de este tipo en el periódico en más de 40 años.

Los empleados de la sala de redacción y otros miembros de The NewsGuild of New York dicen que están hartos de las negociaciones que se han prolongado desde que expiró su último contrato en marzo de 2021. El sindicato anunció la semana pasada que más de 1,100 empleados organizarían un paro laboral de 24 horas a partir de a las 12:01 am del jueves a menos que las dos partes lleguen a un acuerdo de contrato.

NewsGuild tuiteó el jueves por la mañana que los trabajadores “ahora están oficialmente en paro laboral, el primero de esta escala en la empresa en 4 décadas. Nunca es una decisión fácil negarse a hacer el trabajo que amas, pero nuestros miembros están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar una mejor sala de redacción para todos”.

Las negociaciones se llevaron a cabo el martes y parte del miércoles, pero las partes se mantuvieron alejadas en temas que incluyen aumentos salariales y políticas de trabajo remoto.

El miércoles por la noche, el sindicato dijo a través de Twitter que no se había llegado a un acuerdo y que se estaba produciendo la huelga. “Estábamos listos para trabajar durante el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo”, dijo, “pero la gerencia se retiró de la mesa cuando faltaban cinco horas”.

“Sabemos lo que valemos”, agregó el sindicato.

Pero la portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo en un comunicado que todavía estaban en negociaciones cuando les dijeron que la huelga estaba ocurriendo.

“Es decepcionante que estén tomando una acción tan extrema cuando no estamos en un callejón sin salida”, dijo.

No estaba claro cómo se vería afectada la cobertura del jueves, pero los partidarios de la huelga incluyen miembros de la mesa de noticias en vivo de ritmo rápido, que cubre noticias de última hora para el periódico digital. Los empleados estaban planeando un mitin para esa tarde frente a las oficinas del periódico cerca de Times Square.

Rhoades Ha dijo a The Associated Press que la compañía tiene “planes sólidos en marcha” para continuar produciendo contenido, incluso depender de reporteros internacionales y otros periodistas que no son miembros del sindicato.

En una nota enviada al personal representado por el gremio el martes por la noche, el editor gerente adjunto Cliff Levy calificó la huelga planeada como “desconcertante” y “un momento inquietante en las negociaciones sobre un nuevo contrato”. Dijo que sería la primera huelga de la unidad de negociación desde 1981 y “se produce a pesar de los esfuerzos intensificados de la empresa para avanzar”.

Pero en una carta firmada por más de 1,000 empleados, NewsGuild dijo que la gerencia ha estado negociando “despacio” durante casi dos años y “se está acabando el tiempo para llegar a un contrato justo” para fin de año.

NewsGuild también dijo que la compañía les dijo a los empleados que planeaban ir a la huelga que no se les pagaría por la duración de la huelga. También se les pidió a los miembros que trabajaran horas extra para hacer el trabajo antes de la huelga, según el sindicato.

The New York Times ha visto otras huelgas más cortas en los últimos años, incluida una protesta de medio día en agosto por parte de un nuevo sindicato que representa a los trabajadores de la tecnología que denunciaron prácticas laborales injustas.

En un avance que ambas partes calificaron como significativo, la empresa dio marcha atrás en su propuesta de reemplazar el plan de pensión ajustable existente con un plan de jubilación 401 (k) mejorado. The Times ofreció en cambio dejar que el sindicato elija entre los dos. La compañía también acordó ampliar los beneficios del tratamiento de fertilidad.

Levy dijo que la compañía también ofreció aumentar los salarios en un 5,5% tras la ratificación del contrato, seguido de aumentos del 3% en 2023 y 2024. Eso sería un aumento de los aumentos anuales del 2,2% en el contrato vencido.

Stacy Cowley, reportera de finanzas y representante sindical, dijo que el sindicato está buscando aumentos salariales del 10% en la ratificación, lo que dijo compensaría los aumentos no recibidos en los últimos dos años.

También dijo que el sindicato quiere que el contrato garantice a los empleados la opción de trabajar de forma remota parte del tiempo, si sus roles lo permiten, pero la empresa quiere el derecho de llamar a los trabajadores a la oficina a tiempo completo. Cowley dijo que el Times ha requerido que su personal esté en el cargo tres días a la semana, pero muchos se han presentado con menos frecuencia en una protesta informal.