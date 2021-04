‘Perdimos la cuenta después de 800’: las aves migratorias invaden un hogar de California

NUEVA YORK (AP) - Investigadores federales ejecutaron una orden de registro en la casa en Manhattan del abogado del ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el miércoles un funcionario policial a The Associated Press.

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York ha estado bajo investigación durante varios años por sus negocios en Ucrania. Los detalles de la búsqueda no estuvieron disponibles de inmediato, pero se produce cuando el Departamento de Justicia continúa su investigación sobre el exalcalde de la ciudad de Nueva York y aliado incondicional de Trump.