Pelosi busca la renuncia del jefe de la policía del capitolio

CHATTANOOGA, Tenn. (AP / WAVY ) - Chattanooga despidió a un ex liniero de conferencias de Virginia Tech y ex entrenador asistente de Old Dominion y James Madison luego de una publicación en las redes sociales que despreciaba tanto al estado de Georgia como a Stacey Abrams como "Fat Albert".

En el tweet capturado por capturas de pantalla, el entrenador de línea ofensiva Chris Malone publicó en Twitter el martes por la noche: “¡¡¡Felicitaciones al GA estatal y Fat Albert @staceyabrams porque realmente le han mostrado a Estados Unidos el verdadero trabajo de hacer trampa en una elección, nuevamente !!! Disfruta del buffet Big Girl !! ¡¡¡Te lo has ganado!!! ¡Espero que el dinero sea bueno, todavía no gobernador! "