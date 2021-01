Pediatra galardonada es encontrada muerta tras enfrentamiento con rehenes en Texas

(WJW) - Mientras la administración de Biden considera formas de orientar el estímulo económico a los grupos más vulnerables, un movimiento está poniendo de relieve las necesidades de las mamás.

En un artículo de opinión para The Hill en diciembre, la directora ejecutiva de Girls Who Code, Reshma Saujani, propuso la idea de un "Plan Marshall para mamás". La idea, que lleva el nombre del programa estadounidense para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es estimular la economía recompensando a las madres por su "trabajo invisible y no remunerado".