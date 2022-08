(NEXSTAR) – Luego de meses de anticipación, y solo una semana antes de que los pagos comenzaran nuevamente, el presidente Joe Biden extendió la pausa en el pago de préstamos estudiantiles .

El expresidente Trump promulgó por primera vez la pausa temporal en los pagos programados y detuvo la acumulación de intereses en los préstamos estudiantiles federales al comienzo de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. La pausa esencialmente congeló $1.6 billones en deuda para los aproximadamente 40 millones de estadounidenses con préstamos estudiantiles federales.

Desde entonces, Trump y Biden han extendido la pausa siete veces, lo que significa que no se han realizado pagos regulares de esos préstamos y no se han acumulado intereses (excepto para aquellos prestatarios que decidieron no participar en la pausa) en casi dos años y medio. .

Ahora, luego de la extensión de Biden anunciada el miércoles, la congelación de pagos permanecerá vigente hasta fines de diciembre.

Biden dijo el miércoles que esta es la última vez que se pausarán los pagos.

Cuando los pagos se reanuden el 1 de enero, su pago podría ser menor de lo que es actualmente, y no solo porque puede recibir un alivio de la deuda.

El Departamento de Educación ha propuesto un nuevo plan de pago basado en los ingresos para limitar los pagos mensuales de los préstamos utilizados para la educación universitaria al 5 % de sus ingresos discrecionales (la cantidad de dinero que le queda después de pagar los gastos necesarios), por debajo del 10 % marca actualmente en su lugar.

Para proteger a los prestatarios con menos ingresos discrecionales, el plan establece que cualquiera que gane aproximadamente el equivalente a $15 por hora o menos no tendrá que hacer un pago mensual.

La regla propuesta también podría perdonar los saldos de préstamos estudiantiles para los prestatarios que tenían un saldo original de $12,000 o menos después de 10 años. El Departamento de Educación dice que el plan también evitaría que los intereses aumenten en el saldo de un prestatario siempre que realice sus pagos mensuales, incluso si su pago es de $0.

La administración de Biden actualmente propone una regla para permitir que el Departamento de Educación cree este plan de pago basado en los ingresos. No está claro cuándo podría entrar en vigor.