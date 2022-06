Lindsey Dukeminier and her partner kiss beside a Montgomery church sign (Courtesy of Lindsey Dukeminier)

MONTGOMERY, Ala. (WIAT) — Lindsey Dukeminier y su prometida conducían por Montgomery para visitar a su familia el jueves cuando vieron el letrero. Sus corazones se hundieron en sus estómagos.

El letrero de la Iglesia Bautista Wares Ferry Road, con una cruz en la parte superior y al costado, tenía un mensaje claro: “DIOS DETESTA EL ORGULLO”.

“Nos decepcionó mucho que durante el Mes del Orgullo, de todos los meses, esta iglesia tuviera un cartel como este”, dijo Dukeminier.

Lindsey y su pareja detuvieron el auto, se acercaron al letrero y se abrazaron. Una foto de su beso, con el letrero de la iglesia a su lado, obtuvo docenas de me gusta, acciones y comentarios en las redes sociales. “Detesten esto”, decía el pie de foto.

Wesley Whitworth es el pastor de la Iglesia Bautista Wares Ferry Road. Afirmó que el letrero no estaba destinado a los miembros de la comunidad LGBTQ. El hombre que cambia el letrero, dijo Whitworth, se refería al “orgullo personal, orgullo y arrogancia, cosas de esa naturaleza”.

“Y simplemente coincidió con el Mes del Orgullo”, dijo Whitworth.

El pastor dijo que cuando vio por primera vez el letrero después de que se colocó el sábado pasado, incluso pensó que era una referencia al mes del Orgullo. Le preguntó al hombre responsable de la señal si ese era el caso. El hombre dijo que no, y el pastor le creyó.

“No fue la intención poner eso solo para generar controversia”, dijo Whitworth.

Aún así, el pastor dijo que, en su opinión, la Biblia es clara sobre la homosexualidad.

“Están siendo falsos si creen que la mayoría de las iglesias principales no tendrían problemas con eso”, dijo, refiriéndose a Dukeminier y su pareja. “Obviamente no estamos de acuerdo en eso. Tendrán que comparecer ante Dios por lo que hacen. No es mi trabajo andar vigilando las acciones de todos”.

Whitworth dijo que puede entender por qué el letrero pudo haber hecho que Dukeminier y su pareja se sintieran mal. Dijo, sin embargo, que serían recibidos con los brazos abiertos en Wares Ferry Baptist.

“Por supuesto, dejaría en claro, obviamente, que nuestras convicciones personales son que esto no es solo un estilo de vida alternativo, es un pecado como cualquier otro”, dijo. “Pero serían bienvenidos a asistir a los servicios y participar con nosotros con la esperanza de que se conviertan al cristianismo”.

Lindsey Dukeminier en realidad creció como bautista en el norte de Alabama, donde estuvo activa en la iglesia hasta su adolescencia.

“Mensajes como este alejan a las personas LGBT del cristianismo y nos hacen sentir incómodos e indignos de amor”, dijo.

Dukeminier dijo que si el letrero no estaba dirigido a la comunidad LGBTQ, “fue hecho de mal gusto”.

Whitworth dijo que considerará quitar el letrero antes.

“Debido a esta reacción, puedo llamar al caballero que se encarga de eso y pedirle que cambie el letrero antes”, dijo. “No era nuestra intención llamar la atención sobre el mes del Orgullo. Pero sé cómo se ve”.

Aún así, cuando se le preguntó si cree que los miembros de la comunidad LGBTQ deberían estar orgullosos de esa identidad, el pastor no se anduvo con rodeos.

“Yo no, más de lo que alguien debería estar orgulloso de ser un borracho o un abusador de esposas”, dijo. “Cuando alguien me dice: ‘Así me hizo Dios’, no estoy de acuerdo con eso. Tendrás que hablar de eso con el Señor”.

Lindsey Dukeminier dijo que está orgullosa de ser lesbiana y orgullosa de ser de Alabama, independientemente de lo que diga un cartel de la iglesia de Montgomery sobre el tema.

“Quería tomarme una foto frente al letrero con mi prometido para recordarle a la gente que estamos orgullosos de amarnos y que no nos iremos a ninguna parte”, dijo. “¡Alabama es nuestro hogar y también estamos orgullosas de vivir aquí!”