(KTLA) – Las autoridades incautaron el miércoles alrededor de 12,000 píldoras sospechosas de fentanilo que se encontraron empaquetadas en varias bolsas de lo que parecían ser dulces en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Los detectives de narcóticos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y los agentes de la DEA asignados al aeropuerto respondieron a un área de control de la TSA alrededor de las 7:30 a.m. después de que una persona intentara pasar con bolsas de dulces y otros bocadillos, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa .

Las autoridades encontraron las pastillas dentro de cajas de Sweetarts, Skittles y Whoppers.

Esta imagen proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles muestra presuntas píldoras de fentanilo incautadas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el miércoles 19 de octubre de 2022 en Los Ángeles. Se confiscaron aproximadamente 12,000 píldoras sospechosas de fentanilo a una persona que intentó pasar por el control de TSA con varias bolsas de dulces y refrigerios diversos con la intención de abordar un avión. (Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles vía AP)

El presunto traficante huyó pero ha sido identificado, dijeron las autoridades.

Las autoridades advirtieron recientemente que los traficantes de drogas han estado disfrazando fentanilo en envoltorios de dulces y fabricándolos con los colores del arcoíris para disfrazarlos de las autoridades.

En su comunicado de prensa, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles advirtió sobre la posibilidad de que las píldoras se confundan con dulces.

“Con la proximidad de Halloween, los padres deben asegurarse de revisar los dulces de sus hijos y no permitirles comer nada hasta que hayan sido inspeccionados por ellos”, dijo el Departamento del Sheriff.

Pero a pesar de los temores de que los traficantes de drogas están promoviendo deliberadamente el fentanilo a los que piden dulces, muchos expertos argumentaron que existe una posibilidad muy baja de peligro en los dulces de Halloween, informó WVNS .

Joel Best, profesor de sociología en la Universidad de Delaware, ha estado investigando este tema exacto durante décadas, y no se le ha presentado ninguna evidencia “de que algún niño haya resultado muerto o gravemente herido por una golosina contaminada recogida en el curso de truco o trato”, dijo a The Conversation de PBS a principios de este mes.

Sin embargo, hay un ejemplo destacado de un niño que muere después de ingerir Pixie Stix con cianuro, informó WVSN. El padre del niño, en ese caso, fue finalmente arrestado y acusado del asesinato de su hijo.

Associated Press contribuyó a este informe.