Partidarios de PETA vestidos con trajes de monos arrojan montones de cocos frente a la oficina corporativa de Publix en Lakeland

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Los partidarios de la controvertida organización de derechos de los animales PETA se vistieron con disfraces de mono el jueves y arrojaron carretillas llenas de cocos frente a la oficina corporativa de Publix en Lakeland.

Según un comunicado de prensa de la organización, la manifestación fue para “recordarle a la empresa que es una locura hacer negocios con la marca Chaokoh de Tailandia”.

En su comunicado de prensa, un portavoz dice que una investigación de PETA Asia encontró que la marca obliga a los monos a recoger cocos que se utilizan en los productos de leche de coco. PETA afirma que sus investigadores encontraron que los monos están “enjaulados y encadenados de por vida”.

“La leche de los cocos recolectados por los monos maltratados no debe estar en los estantes de los supermercados más de lo que los monos pertenecen a esas cadenas”, dijo la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, en un comunicado. “PETA está pidiendo a Publix que rechace los productos del trabajo forzado con monos”.

Los partidarios también han enviado cocos a las casas de los ejecutivos de Publix, dice la organización, y agrega que el grupo también arrojó frutas recientemente en la sede de Kroger.

Según PETA, otras grandes cadenas de supermercados como Wegmans, Costco, Walgreens y Food Lion ya han prohibido las marcas que utilizan cocos recogidos por monos.

8 On Your Side se acercó a Publix para hacer comentarios. La empresa aún no ha respondido.