Parler exprimido mientras Trump busca un nuevo megáfono en línea

El presidente Donald Trump ha sido expulsado de la mayoría de las plataformas de redes sociales tras el asedio de sus partidarios al Capitolio de EE. UU. Pero queda por ver qué tan rápido o dónde, si es que hay algún lugar, en Internet podrá llegar a sus seguidores.

Parler, de extrema derecha, había sido el candidato principal, al menos hasta que Google y Apple lo eliminaron de sus tiendas de aplicaciones y Amazon lo arrancó de su servicio de alojamiento web justo después de la medianoche, hora del Pacífico, el lunes temprano.

El CEO de Parler dijo que eso podría dejarlo fuera de línea durante una semana, aunque eso podría resultar optimista. E incluso si encuentra un servicio de alojamiento web más amigable, sin una aplicación de teléfono inteligente, es difícil imaginar que Parler obtenga el éxito general.

El imán de 2 años para la extrema derecha cuenta con más de 12 millones de usuarios, aunque la firma de análisis de aplicaciones móviles Sensor Tower sitúa el número en 10 millones en todo el mundo, con 8 millones en los EE. UU. Eso es una fracción de los 89 millones de seguidores que tenía Trump. Gorjeo.

Aún así, Parler podría ser atractivo para Trump, ya que es donde sus hijos Eric y Don Jr. ya están activos. Sin embargo, Parler tuvo vientos en contra el viernes cuando Google retiró su aplicación para teléfonos inteligentes de su tienda de aplicaciones por permitir publicaciones que buscan “incitar a la violencia continua en los EE. UU.” para “planificar y facilitar aún más actividades ilegales y peligrosas”. Los problemas de seguridad pública deberán resolverse antes de que se restaure, dijo Apple.

El domingo se envió un mensaje en busca de comentarios de Parler sobre si la compañía planea cambiar sus políticas y hacer cumplir estos temas.

Amazon dio otro golpe el sábado, informando a Parler que necesitaría buscar un nuevo servicio de alojamiento web a partir de la medianoche del domingo. Le recordó a Parler en una carta, informada por primera vez por Buzzfeed, que le había informado en las últimas semanas de 98 ejemplos de publicaciones “que claramente fomentan e incitan a la violencia” y dijo que la plataforma “representa un riesgo muy real para la seguridad pública”.

El CEO de Parler, John Matze, condenó los castigos como “un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con la competencia en el mercado. Tuvimos demasiado éxito y demasiado rápido “, dijo en una publicación del sábado por la noche, diciendo que era posible que Parler no estuviera disponible hasta por una semana” mientras reconstruimos desde cero “.

“Todos los proveedores, desde los servicios de mensajes de texto hasta los proveedores de correo electrónico y nuestros abogados, también nos abandonaron el mismo día”, dijo Matze el domingo en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox New Channel. Dijo que si bien la empresa está tratando de volver a estar en línea lo más rápido posible, está “teniendo muchos problemas, porque todos los proveedores con los que hablamos dicen que no trabajarán con nosotros, porque si Apple no lo aprueba y Google no no lo aprueban, no lo harán “.

La pérdida de acceso a las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, cuyos sistemas operativos alimentan a cientos de millones de teléfonos inteligentes, limita severamente el alcance de Parler, aunque seguía siendo accesible a través del navegador web. La pérdida de Amazon Web Services significa que Parler debe luchar para encontrar otro servidor web, además de la reingeniería.

Trump también puede lanzar su propia plataforma. Pero eso no sucederá de la noche a la mañana, y los expertos en libertad de expresión anticipan una creciente presión en todas las plataformas de redes sociales para frenar los discursos incendiarios mientras los estadounidenses evalúan la toma violenta del Capitolio de Estados Unidos el miércoles por una turba incitada por Trump.

Aunque inicialmente argumentaron su necesidad de ser neutrales en el discurso, Twitter y Facebook cedieron gradualmente a la presión pública trazando la línea, especialmente cuando el llamado video Plandemic surgió temprano en la pandemia del coronavirus instando a las personas a no usar máscaras, señaló el profesor de medios cívicos Ethan Zuckerman de la Universidad de Massachusetts-Amherst.

Zuckerman espera que la eliminación de las plataformas de Trump pueda impulsar importantes cambios en línea. Primero, puede haber una fragmentación acelerada del mundo de las redes sociales a lo largo de líneas ideológicas.

“Trump atraerá a mucha audiencia a donde quiera que vaya”, dijo. Eso podría significar más plataformas con audiencias más pequeñas y más aisladas ideológicamente.

