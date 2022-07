MEMPHIS, Tenn.– Una pareja enfrenta cargos de abuso y negligencia infantil después de que los investigadores del condado de Tipton dicen que descubrieron a cuatro niños sometidos a condiciones de vida horribles.

El alguacil del condado de Tipton, Shannon Beasley, dio una descripción cruda de lo que dijo que sus investigadores encontraron dentro de la casa en Old Memphis Road, cerca de Covington.

“Cuando permites que los niños vivan en la inmundicia, con los animales adentro, heces, orina, cucarachas, todas las cosas que encontraron estos detectives son repugnantes”, dijo Beasley. “Someter a los niños a tales condiciones es inexcusable”.

Los detectives encontraron las camas de los niños cubiertas de heces de perro, el baño no funcionaba y cucarachas en el refrigerador.

Inicialmente se presentaron en la casa a principios de este mes cuando ejecutaban una orden de registro de narcóticos. Encontraron más de dos libras de marihuana y pastillas y confiscaron más de $30,000.

El alguacil Beasley dijo que la posesión de drogas se volvió secundaria a la forma en que Jamie May, de 36 años, y Adam Stark, de 37 años, sometieron a los niños a vivir.

“Cuando ves las condiciones de vida en las que se encontraban estos niños y si eras amigo de la Sra. May o el Sr. Stark y has estado en esa casa y has visto esas condiciones y no las denunciaste, tú eres igual de culpable. Tienes la obligación, si eres un verdadero amigo, de decirle a la madre que limpie la casa por el bien del niño de todos modos”, dijo Beasley.

Beasley le dijo a WREG que esos cuatro niños que se encuentran en condiciones deplorables ahora están en un lugar seguro y reciben la atención que merecen. Dijo que es crucial notificar a la policía o al Departamento de Servicios para Niños si cree que un niño vive en condiciones inseguras.

“Puede comunicarse con cualquiera de nosotros. Puede ser anónimo para las fuerzas del orden, DCS tiene una línea directa a la que puede comunicarse y permanecer en el anonimato allí”, dijo.

Si cree que tiene más información sobre el caso, puede comunicarse con la División de Investigaciones Criminales del Condado de Tipton al 901-4755-3300