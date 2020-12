Pareja de Florida y un gran danés, huyen de un avión por un tobogán de emergencia antes del despegue

NUEVA YORK (AP) – Un vuelo de Delta desde la ciudad de Nueva York fue detenido luego de que una pareja de Florida que viajaba con un cachorro de gran danés huyera del avión con la mascota usando un tobogán de emergencia, dijeron el martes un portavoz de la aerolínea y las autoridades.

El incidente que involucró a Antonio Murdock y Brianna Greco ocurrió el lunes cuando el avión partía para un vuelo desde el aeropuerto LaGuardia hacia Atlanta, dijo el portavoz, Morgan Durrant.

Los testigos informaron haber visto a Murdock, presa del pánico, abriendo la puerta de la cabina delantera y saltando usando el conducto de emergencia que conduce a la pista. Greco lo siguió rápidamente con el cachorro a cuestas.

Murdock, de 31 años, y Greco, de 27, fueron detenidos por cargos que incluían travesuras criminales y allanamiento de morada, entre otros. Las autoridades dijeron que Murdock estaba esperando la lectura de cargos, mientras que Greco fue liberado con una multa de comparecencia en el escritorio. El perro fue entregado a un refugio de animales.

Los fiscales no tenían información sobre un abogado de Murdock.

El pasajero Brian Plummer le dijo a The New York Times que antes de salir del avión, la pareja había cambiado de asiento varias veces en un vuelo que no estaba lleno. El hombre finalmente se puso de pie e ignoró la orden de un asistente de vuelo de tomar asiento para el despegue, y le dijo al asistente que sufría de un trastorno de estrés postraumático, agregó Plummer.

“Si me siento, me asustaré”, dijo el hombre, según Plummer.

La aeronave se vio obligada a regresar a la puerta de embarque donde los clientes restantes se bajaron y luego fueron puestos en vuelos alternativos.

El incidente recordó el caso de 2010 de Steven Slater, un asistente de vuelo de JetBlue que activó un paracaídas durante una rabieta en un avión que aterrizaba en el aeropuerto Kennedy. Entró en el sistema de megafonía, maldijo a un pasajero que, según él, lo trató con rudeza, agarró una cerveza y se deslizó hacia la pista.

Slater fue sentenciado a un año de libertad condicional después de completar un programa de tratamiento ordenado por la corte.