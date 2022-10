(AP) – Una pareja afgana que llegó a Estados Unidos como refugiada está demandando a un infante de marina estadounidense y su esposa en un tribunal federal por presuntamente secuestrar a su bebé.

La bebé había sido sacada de entre los escombros dos años antes, después de que sus padres y cinco hermanos murieran durante una redada militar estadounidense. Después de meses de tratamiento en un hospital militar estadounidense en Afganistán, se había ido a vivir con una pareja afgana recién casada, identificada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades afganas como sus parientes.

Pero, sin que la pareja lo supiera, según los registros judiciales, un abogado del Cuerpo de Marines de EE.UU. asignado temporalmente en Afganistán se enteró de la bebé mientras aún estaba en el hospital. Con su esposa en Virginia, se sintió obligado a adoptar a la bebé afgana y lo elogió como un acto de fe cristiana.

Esta niña, que ahora tiene 3 años y medio, se encuentra en el centro de una maraña de alto riesgo de al menos cuatro casos judiciales. La terrible experiencia ha atraído a los departamentos de Defensa, Justicia y Estado de EE. UU., que han argumentado anteriormente que el intento de alejar a un ciudadano de otro país podría dañar significativamente las relaciones militares y exteriores. Los marines estadounidenses y los funcionarios federales no hicieron comentarios sobre el expediente.

La familia afgana ha pedido a la corte que proteja su identidad por preocupaciones sobre su familia en Afganistán, y acordaron comunicarse con AP bajo condición de anonimato.

Mientras las autoridades buscaban a sus parientes afganos, el abogado Joshua Mast, representado por su hermano Richard Mast, le dijo a un juez del tribunal de circuito del estado de Virginia que la bebé era una “huérfana de guerra apátrida”, según muestran los registros: Le aseguraron al juez que el presidente afgano Ashraf Ghani él mismo planeaba firmar una renuncia a la jurisdicción en cuestión de días. El juez estatal estuvo de acuerdo y otorgó la custodia a Joshua y su esposa Stephanie Mast, y los nombró tutores en un certificado de nacimiento.

Esa renuncia nunca llegó, y el asistente de Ghani le dijo a AP a principios de este mes que no había constancia de ninguna discusión al respecto. Además, dijo que dicha solicitud tendría que pasar por los tribunales, lo que no sucedió. Finalmente, la ley islámica prohíbe que los no musulmanes adopten bebés afganos.

No obstante, con documentos que los nombraban como sus tutores, los Mast recurrieron a un juez federal en Virginia para evitar que el gobierno de los EE.UU. les entregara a la bebé, según muestran los registros judiciales. Los abogados del Departamento de Justicia intervinieron y dijeron que la adopción estatal era “inválida”. El juez se negó a intervenir y la bebé fue entregada a sus familiares.

La pareja afgana, que dice que no tenía idea de lo que había estado sucediendo en los tribunales estadounidenses, lloró de alegría cuando vio a la bebé de 7 meses.

“No pensábamos que volvería viva con su familia”, dijo el joven afgano. “Fue el mejor día de nuestras vidas”.

Durante los siguientes dos años, dice la pareja afgana, se establecieron como familia y criaron a la bebé en la fe musulmana. La mujer, que habla tres idiomas, incluido el inglés, continuaba sus estudios. El hombre trabajaba en un consultorio médico. Recuerdan con cariño aquellos primeros años.

“Le encantaba mostrar su ropa nueva y le encantaba ponerse henna en las manos todas las semanas. Cada vez que me maquillaba o me cepillaba el cabello, ella quería hacerlo por mí”, dijo la mujer.

Aunque la bebé permaneció en Afganistán, Joshua y Stephanie Mast le habían dado a la niña en crecimiento un nombre occidental en un tribunal estatal de EE.UU., según los registros judiciales. Finalizaron la adopción, la inscribieron en el sistema de atención médica del Departamento de Defensa e incluso programaron una cita con un pediatra.

Mast, a través de un interlocutor, se mantuvo en contacto con la pareja afgana y se ofreció a llevar a su hija a los EE.UU. para recibir atención médica, según los registros judiciales. Pero la pareja dice que le dijeron a Mast que el viaje era demasiado arduo.

Todo cambió el verano pasado cuando Estados Unidos comenzó su caótica retirada de Afganistán. En medio de un estallido de violencia e inestabilidad, Mast se ofreció a evacuar a la pareja y a su pequeña a Estados Unidos, según muestran los registros. Ellos aceptaron su oferta.

Cuando los afganos exhaustos llegaron al aeropuerto de Washington DC, alegan en documentos judiciales que Mast los sacó de la fila de llegadas internacionales y los condujo hasta un oficial de inspección. Se sorprendieron cuando Mast presentó un pasaporte afgano para la niña, dijo la pareja. Pero fue el apellido impreso en el documento lo que los detuvo en seco: Mast.

No lo sabían, pero pronto perderían a su bebé. Solo unos días después, cuando la pareja afgana comenzó su proceso de reasentamiento en la base de la Guardia Nacional del Ejército de Fort Pickett, alegan que Mast los confrontó, se llevó a la niña, que entonces tenía 2 años y medio, y se fue.

Los Mast insisten en los documentos judiciales que son sus padres legales y “actuaron admirablemente” para protegerla. Le han pedido a un juez que desestime la demanda, alegando que la pareja afgana “no son sus padres legítimos”. El abogado de Mast puso en duda si los afganos estaban siquiera relacionados con la bebé.

La pareja afgana no se da por vencida.

“Después de que se la llevaron, nuestras lágrimas nunca pararon”, dijo la mujer a The Associated Press. “En este momento, solo somos cadáveres. Nuestros corazones están rotos. No tenemos planes para un futuro sin ella. La comida no tiene sabor y el sueño no nos da descanso”.