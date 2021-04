Panel de la Cámara de Representantes vota para avanzar proyecto de ley sobre reparaciones por esclavitud

WASHINGTON (AP) – Un panel de la Cámara avanzó un esfuerzo de décadas para pagar reparaciones a los descendientes de esclavos al aprobar el miércoles una legislación que crearía una comisión para estudiar el tema.

Es la primera vez que el Comité Judicial de la Cámara actúa sobre la legislación. Sin embargo, las perspectivas de aprobación final siguen siendo escasas en un Congreso tan dividido. La votación para llevar la medida al pleno de la Cámara fue aprobada por 25-17 después de un debate largo y, a menudo, apasionado que se prolongó hasta altas horas de la noche.

La legislación establecería una comisión para examinar la esclavitud y la discriminación en los Estados Unidos desde 1619 hasta el presente. Luego, la comisión recomendaría formas de educar a los estadounidenses sobre sus hallazgos y los remedios apropiados, incluida la forma en que el gobierno ofrecería una disculpa formal y qué forma de compensación debería otorgarse.

El proyecto de ley, comúnmente conocido como HR 40, fue presentado por primera vez por el representante John Conyers, demócrata de Michigan, en 1989. El 40 se refiere al esfuerzo fallido del gobierno para proporcionar 40 acres (16 hectáreas) de tierra a los esclavos recién liberados como la Guerra Civil llegó a su fin.

“Esta legislación está pendiente desde hace mucho tiempo”, dijo el representante Jerrold Nadler, presidente demócrata del comité. “HR 40 tiene como objetivo iniciar una conversación nacional sobre cómo enfrentar el brutal maltrato de los afroamericanos durante la esclavitud, la segregación de Jim Crow y el racismo estructural perdurable que sigue siendo endémico en nuestra sociedad actual”.

El impulso que los partidarios han podido generar para el proyecto de ley que este Congreso sigue al mayor reconocimiento del racismo en una generación a raíz de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial.

Aún así, el proyecto de ley de la Cámara no tiene republicanos entre sus 176 copatrocinadores y necesitaría 60 votos en el Senado dividido en partes iguales, 50-50, para superar un obstruccionismo. Los republicanos en el Comité Judicial fueron unánimes al votar en contra de la medida.

El representante Jim Jordan de Ohio, el republicano de mayor rango en el comité, dijo que la composición de la comisión conduciría a una conclusión inevitable en apoyo de las reparaciones.

“Gaste $ 20 millones para una comisión que ya decidió tomar dinero de personas que nunca estuvieron involucradas en la maldad de la esclavitud y dárselo a personas que nunca estuvieron sujetas a la maldad de la esclavitud. Eso es lo que están haciendo los demócratas en el Comité Judicial ”, dijo Jordan.

Los partidarios dijeron que el proyecto de ley no se trata de un cheque, sino de desarrollar una respuesta estructurada a los errores históricos y actuales.

“Les pido a mis amigos del otro lado del pasillo que no ignoren el dolor, la historia y la razonabilidad de esta comisión”, dijo la patrocinadora del proyecto de ley, la representante Sheila Jackson Lee, demócrata de Texas.

Otros republicanos en el comité también hablaron en contra del proyecto de ley, incluido el representante Burgess Owens, un legislador afroamericano de Utah, quien dijo que creció en el sur profundo, donde “creemos en imponer respeto, no cavar ni pedirlo”. El ex jugador de fútbol americano profesional señaló que en la década de 1970, a los hombres negros a menudo no se les permitía jugar como mariscales de campo o, como él dijo, en otras “posiciones de pensamiento”.

“Cuarenta años después, ahora estamos eligiendo a un presidente de los Estados Unidos, un hombre negro. Vicepresidenta de Estados Unidos, mujer negra. ¿Y decimos que no hay progreso? ” Dijo Owens. “Los que dicen que no hay progreso son los que no quieren progresar”.

Pero los demócratas dijeron que la historia del país está repleta de acciones patrocinadas por el gobierno que han discriminado a los afroamericanos mucho después de que terminó la esclavitud. El representante David Cicilline, DR.I., señaló que la Administración Federal de Vivienda en un momento se negó a asegurar hipotecas en vecindarios negros, mientras que algunos estados impedían que los veteranos negros de la Segunda Guerra Mundial participaran en los beneficios del GI Bill.

“Esta noción de, como, yo no era un dueño de esclavos. “No tengo nada que ver con eso”, dijo Cicilline. “Se trata de la responsabilidad de nuestro país, de remediar este mal y responder a él de una manera reflexiva. Y esta comisión es nuestra oportunidad para hacerlo”.

El mes pasado, el suburbio de Evanston, Illinois, en Chicago, se convirtió en la primera ciudad de EE. UU. En ofrecer reparaciones a sus residentes negros por la discriminación pasada y los efectos persistentes de la esclavitud. El dinero provendrá de la venta de marihuana recreativa y los hogares que califiquen recibirán $ 25,000 para reparaciones en el hogar, pagos iniciales de la propiedad e intereses o multas por demora en la propiedad en la ciudad.

Otras comunidades y organizaciones que están considerando reparaciones van desde el estado de California hasta ciudades como Amherst, Massachusetts; Providence, Rhode Island; Asheville, Carolina del Norte; y Iowa City, Iowa; denominaciones religiosas como la Iglesia Episcopal; y universidades prominentes como la Universidad de Georgetown en Washington.

Las encuestas han encontrado una resistencia de larga data en los Estados Unidos a las reparaciones a los descendientes de esclavos, divididos por líneas raciales. Solo el 29% de los estadounidenses expresaron su apoyo al pago de reparaciones en efectivo, según una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en el otoño de 2019. La mayoría de los estadounidenses negros favorecían las reparaciones, el 74%, en comparación con el 15% de los estadounidenses blancos.

El presidente Joe Biden capturó la nominación presidencial demócrata y, en última instancia, la Casa Blanca con el fuerte apoyo de los votantes negros. La Casa Blanca ha dicho que apoya la idea de estudiar las reparaciones para los descendientes de esclavos. Pero no está claro cuán agresivamente presionaría para que se aprobara el proyecto de ley en medio de otras prioridades urgentes.

Los miembros del Caucus Negro del Congreso plantearon el proyecto de ley durante una reunión con Biden en la Casa Blanca el martes.

“Nos sentimos muy cómodos con el lugar donde se encuentra el presidente Biden en HR 40”, dijo Jackson Lee a los periodistas después de la reunión.