AUBURN, Alabama (NewsNation) — Un hombre de Alabama que está en una batalla legal por arrojar basura por dejar flores en la tumba de su prometida dice que tampoco puede recuperar el anillo de compromiso que entregó.

Winston “Winchester” Hagans fue declarado culpable de tirar basura y se le ordenó pagar alrededor de $300 por colocar repetidamente cajas llenas de flores en la tumba de su prometida, Hannah Ford, quien murió en un accidente en enero de 2021 aproximadamente un mes después de comprometerse con Hagans y a cuyo padre no le gustaban las decoraciones ni aprobaba su relación.

El Opelika-Auburn News informó que Hagans fue condenado el jueves en el tribunal de la ciudad de Auburn con una orden firmada por el abogado Tom Ford, el padre de Hannah.

Hagans habló sobre la controversia el lunes en “Banfield” de NewsNation y dijo que Ford nunca lo contactó directamente después de la muerte de Hannah.

“El último contacto directo que tuve con él fue un mensaje de texto entre él, yo y el abogado que consiguió para que lo representara para obtener el patrimonio de Hannah, donde prometió devolverme su anillo de compromiso”, dijo Hagans.

Sin embargo, Ford aparentemente se niega a darle el anillo a Hagans.

También reveló que nunca se le dio ningún aviso antes de ser esposado.

La evidencia mostró que Hagans puso repetidamente pequeños arreglos de flores en la tumba de la mujer, y su padre los quitó repetidamente. Bajo la ley de Alabama, los ciudadanos pueden obtener órdenes de arresto en la corte municipal bajo ciertas circunstancias.

Desde mayo de 2021, testificó Ford, se han colocado un total de 10 cajas en la tumba, y las descartó o las envió de regreso a Hagans.

“La primera caja, cuando vi dónde estaba, la recogí y se desmoronó”, dijo Ford. “Era un trozo de madera podrido con algunos dibujos, así que lo descarté”.

Ford dijo que “ciertamente no aprobaba” la relación entre su hija y Hagans, de la que escuchó de segunda o tercera mano porque ella no se lo contó.

El cementerio es propiedad de la ciudad, y el fiscal municipal Justin Clark dijo que las normas prohíben “bancos, urnas, cajas, conchas, juguetes y otros artículos similares” en las tumbas.

La empleada de la ciudad, Sari Card, dijo que le dijo a Hagans que Ford no quería las cajas en la tumba y planeó una acción legal.

“Dijo que no le importaba, que cada vez que se quitaba una caja, hacía otra para reemplazarla”, dijo.

Si bien la defensa argumentó que las cajas de flores no son basura, el juez Jim McLaughlin, quien condenó a Hagans en un juicio sin jurado, dijo que las cajas eran “un caso claro de violación de esta escritura y violación del estatuto de tirar basura”.

“La caja no se da naturalmente en la naturaleza. Es una sustancia extraña. Si es bonito o no, no es una consideración para este tribunal”, dijo.

La defensa dijo que apelaría la condena ante el tribunal de circuito, donde un jurado puede escuchar el caso. Aparte de una multa de $50 y $251 en costos judiciales, Hagans recibió una sentencia de cárcel de 30 días que fue suspendida con la condición de que no coloque flores adicionales en la tumba.

“Se suponía que íbamos a imprimir nuestras invitaciones de boda al día siguiente, y estábamos esperando para finalizar el lugar. Ella dijo: ‘Bueno, Hannah no está aquí’, y se me cayó el corazón. Sabía que algo andaba mal”.

Associated Press contribuyó a este informe.