THE BRONX, NY ( WPIX ) – Una familia de Nueva York se ha sentido repetidamente decepcionada después de que su compañía de seguros negara tres veces a un padre, a quien le diagnosticaron una forma rara de cáncer, por lo que dicen es una operación que le salvaría la vida.

A pesar de las negativas, no pierden la esperanza, pero dicen que se le acaba el tiempo a Anthony Di Laura.

“Estoy sentado aquí y estoy sufriendo”, dijo Di Laura a WPIX de Nexstar en una entrevista exclusiva. “Cada día es una batalla”.

Durante dos años, ha estado luchando contra el Pseudomyxoma Peritonei o PMP. La Organización Nacional de Enfermedades Raras dijo que dos de cada millón de personas son diagnosticadas.

La esposa de Di Laura, Jackie Cucullo, ha estado luchando junto a él.

“Se originó como un tumor en el apéndice y luego se propagó a otros órganos abdominales”, dijo Cucullo.

Se desarrolló mucina en el estómago de Di Laura, por lo que se sometió a una cirugía mayor para extirpar los órganos del estómago infectados. Aún así, el cáncer no desapareció. La quimioterapia tampoco lo curó.

La familia de Di Laura dijo que los médicos de la Clínica Cleveland en Ohio lo aprobaron para una cirugía que le salvaría la vida, pero su seguro ha negado el trasplante de múltiples órganos tres veces.

“¿Cómo es esto posible?”, cuestionó Di Laura. “Fuimos aprobados para todas las pruebas en la clínica antes del trasplante”.

Una carta de negación de Empire Blue Cross Blue Shield dijo que la cirugía es “de investigación”.

“ [Dice] que esto no se ha hecho muchas veces”, dijo Cucullo. “Siguen pidiendo más documentación, que sé que se ha proporcionado”.

El cirujano de Ohio, el Dr. Anil Vaidya, completó con éxito la cirugía de otro paciente en ese estado. La familia de Di Laura dijo que la operación es su última esperanza después de que otro cirujano les dijera que la mucina en su estómago se estaba volviendo parecida al cemento.

Sin embargo, son optimistas de que superarán este obstáculo, porque ya se han enfrentado a desafíos anteriormente. A Cucullo le dijeron que nunca podría quedar embarazada, pero unos meses después del diagnóstico de Di Laura, la pareja dio la bienvenida a un bebé.

“Simplemente decidimos que este era el plan de Dios”, dijo Cucullo. “Tuvimos un milagro, y eso es todo. Estamos totalmente felices y listos para seguir adelante”.

Eso fue hasta que ocurrió el segundo milagro y Cucullo volvió a quedar embarazada. Su bebé tiene solo 2 semanas de edad.

Creen que su tercer milagro será recibir la aprobación para la cirugía. Mientras tanto, se apoyan el uno en el otro.

“Esto no se ve en esta época, este tipo de amor”, lloró Di Laura. “No estaría aquí, realmente no estaría, si no fuera porque ella me cuida”.

Debido a que Di Laura y Cucullo agotaron sus tres apelaciones con la compañía de seguros, una revisión externa independiente con el estado de Nueva York es su siguiente y última oportunidad para obtener la aprobación. La familia dijo que el hospital Cleveland Clinic presentó la documentación el martes y se esperaba una decisión acelerada unos cinco días después.

La familia ha recaudado más de $100,000 en GoFundMe, pero dicen que la operación podría costar entre $500,000 y $1 millón sin seguro.

WPIX se comunicó con la compañía de seguros para obtener comentarios, pero no había recibido una declaración en el momento en que se publicó esta historia.