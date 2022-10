CONCORD, NH (AP) — El padre de Harmony Montgomery, una niña de New Hampshire que desapareció en 2019 a los 5 años pero que no fue reportada como desaparecida hasta fines del año pasado, fue arrestado por un cargo de asesinato en segundo grado, dijeron las autoridades el lunes.

Está acusado de golpearla repetidamente en la cabeza con el puño cerrado ese diciembre.

Otros cargos contra Adam Montgomery, de 32 años, incluyen falsificación de evidencia física y abuso de un cadáver entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Las autoridades no dijeron si se había encontrado el cuerpo de la niña.

Montgomery, también está acusado de manipular a un testigo al intentar hacer que su esposa y madrastra de Harmony, Kayla Montgomery, proporcionara un testimonio falso. Está programado para ser procesado el martes en Manchester.

Un abogado de Adam Montgomery no hizo comentarios de inmediato.

“Quiero expresar nuevamente mis más profundas condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de Harmony”, dijo el fiscal general del estado, John Formella, en la conferencia de prensa en Manchester. “Otro momento difícil para quienes amaron a Harmony y quienes han seguido este caso”.

En agosto, las autoridades dijeron que el caso se había convertido en una investigación de homicidio. Dijeron que creen que Harmony fue asesinado en Manchester, la ciudad más grande del estado, a principios de diciembre de 2019.

La policía se dio cuenta por primera vez de que Harmony podría estar desaparecida cuando recibió una llamada de la madre de la niña, Crystal Sorey, en noviembre. Ella había estado tratando sin éxito de localizar a la niña durante meses, dijo la policía.

La policía dijo que se comunicó con Adam Montgomery, quien tenía la custodia de Harmony, y otros miembros de la familia a fines de diciembre. Según los documentos judiciales, la policía le dijo que no se había visto a Harmony en más de dos años y que había preocupación sobre si todavía estaba viva.

El padre y la madrastra de Harmony, quienes desde entonces se declararon inocentes de los cargos relacionados con su bienestar, le dijeron a la policía que Adam trajo a Harmony para que estuviera con Sorey en Massachusetts alrededor del Día de Acción de Gracias de 2019. Sorey dijo que vio a su hija por última vez durante una conversación telefónica por video alrededor de Pascua. ese año.

“Estoy en estado de shock en este momento, realmente no me ha afectado todavía”, dijo Sorey en un mensaje de texto a The Associated Press. Agregó que “nadie quería escucharme, todo esto podría haberse evitado, pero ¡ahora nos enfrentamos a la batalla más grande que mi familia jamás enfrentará!”

Adam Montgomery estuvo en la corte el mes pasado cuando sus abogados argumentaron que algunas de las declaraciones que hizo a la policía deberían ser suprimidas. Dijeron que le dijo a la policía varias veces que “no tengo nada más que decir” cuando se le preguntó más sobre el paradero de su hija y dijo que no quería hablar con ellos, pero la policía seguía haciéndole preguntas.

Se enfrenta a un juicio el próximo mes en un caso no relacionado por cargos de robo de armas.

La fianza de Kayla Montgomery fue revocada recientemente después de que ella no se presentó en una audiencia por los cargos en su contra, incluido que mintió a los funcionarios de salud estatales acerca de tener a Harmony Montgomery bajo su cuidado.

El caso de Harmony ha provocado una gran cantidad de apoyo, incluidas vigilias y sitios de redes sociales. La policía ofreció recompensas en efectivo por información y dedicó una línea de información de 24 horas al caso.

“En memoria de Harmony, pido que todos hagamos todo lo posible para hacer algo bueno por un niño hoy”, dijo el jefe de policía de Manchester, Allen Aldenberg, en la conferencia de prensa. Agregó: “Solo tómate unos momentos de tu día para decir algo lindo a un niño, darle un abrazo, unas palabras especiales de aliento”.