Padre adoptivo soltero adopta a 5 hermanos para mantenerlos juntos

CINCINNATI, Ohio ( WNCN ) – Un hombre de Ohio pasó de ser padre adoptivo soltero a padre de cinco hijos .

Robert Carter, quien creció en hogares de acogida, sabe lo que es estar separado de sus hermanos. Entró en un hogar de acogida a los 12 años, cuando su madre, que luchaba contra el alcoholismo, no podía cuidar de sus hijos. No vio a algunos de sus hermanos menores durante años.

Una vez emancipado, a Carter se le concedió la custodia de una hermana menor y la tutela de un hermano menor.

Sus recuerdos lo motivaron a cambiar el camino de una familia de hermanos adoptando a los cinco para que no se separaran.

Carter comenzó por acoger a tres niños. Luego, él, los niños y sus otros hermanos, dos niñas, se reunieron para verse por primera vez en seis meses. Los niños y los padres adoptivos estaban llorando, de acuerdo con el Reclutamiento de Adopción y Cuidado de Crianza del Condado de Hamilton.

Carter le dijo a la agencia de adopción en una entrevista que ya había estado pensando en adoptarlos a todos, pero este momento selló el trato para él.

“Entiendo cómo se sienten”, dijo. “Entiendo por lo que pasaron, así que realmente me conmovió. Ya estaba pensando en adoptar a todos los niños, pero cuando los vi llorar, pensé: ‘Está bien, voy a tomar los cinco para mantenerlos juntos’ ”.

Carter dijo que espera “crear recuerdos” con sus hijos, Marionna, Makayla, Robert, Giovanni y Kiontae, y hacerles saber que “nunca tendrán que irse”.

“Hacer recuerdos para reemplazar muchos de los malos”, dijo. “Todas las noches hablo con ellos y les hago saber: ‘Soy tu papá para siempre. Sé lo que es y siempre estoy aquí para ti ‘. Como Marionna. Ella se ha calentado mucho desde el principio. Al principio, no le agradaba. Entró en mi habitación anoche y dijo: ‘Solo quiero dar las gracias por acogernos y cuidarnos cuando nuestra verdadera madre no pudo’. Realmente me conmovió “.

ÚLTIMAS HISTORIAS: