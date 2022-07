( WDAF /NEXSTAR) – Los fanáticos de Choco Taco quedaron devastados a principios de esta semana cuando Klondike anunció que planeaba dejar de vender el novedoso producto de helado.

Mientras que algunos luchan por tener en sus manos solo una delicia veraniega congelada, otros esperan ganar algo de dinero con la decisión de Klondike de descontinuar el pilar del camión de helados.

Una mujer, de Kansas City, Missouri, publicó un anuncio en Airtasker . Ella dijo que pagaría $150 por una de las últimas cajas de Choco Tacos . Deben estar sin abrir y sin derretir, y también le gustaría “una caja de pañuelos para que podamos llorar” por la desaparición del Choco Taco.

Si no ha oído hablar de Airtasker, es un sitio web que permite a las personas publicar tareas o tareas cotidianas. Luego, otros miembros ofertan para completar la tarea y se les paga por el trabajo.

Ya se han hecho ofertas en el trabajo, con una persona prometiendo asegurar una caja, “incluso si se necesita correr por la ciudad. Si queda algo en KC, lo encontraré”.

Mientras tanto, en sitios de subastas como eBay, los precios de los Choco Tacos han alcanzado máximos vertiginosos.

A partir del jueves, había múltiples listados de $1,000 o más por entre dos y 6 Choco Tacos, ninguno de los cuales estaba en su caja original. Por el alto precio, se incluirá hielo seco para mantenerlos congelados, anunciaron los vendedores.

Una lista esperaba excitar la imaginación con la descripción: “Taco de choco Klondike sellado enviado con hielo seco – ORO congelado”.

Si bien no parecía haber mucho interés en esas valoraciones, una caja de 22 obtuvo múltiples ofertas y ya estaba en $ 232.50 con siete días restantes en la subasta.

Si bien algunos tenían la esperanza de que la pérdida del Choco Taco podría ser solo un truco publicitario mezquino, Klondike parece mantenerse firme a pesar de los esfuerzos externos por intervenir.

El multimillonario cofundador de Reddit se ofreció a comprar los derechos de Choco Taco, mientras que el senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, sugirió usar la Ley de Producción de Defensa para garantizar la supervivencia de la golosina congelada.

El jueves, Klondike tuiteó:

Quiero abordar los rumores: realmente estoy siendo descontinuado, no es un truco de relaciones públicas. Sabía que me amabas, pero no tanto. Mientras reflexiono sobre esta gran cantidad de apoyo, estamos discutiendo los próximos pasos, incluido qué hacer con los últimos 912 (contamos) tacos en la sede. Manténganse al tanto…