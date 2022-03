COLUMBUS, Ga. ( WRBL ) – Todos los meses, el Departamento de Policía de Columbus honra a los empleados del mes, pero este mes los empleados reconocidos fueron impresionantes y literalmente salvaron vidas.

El oficial de policía de Columbus, cabo Jacob Siter, y la técnica de comunicaciones Damekia Anthony fueron honrados como empleados del mes de febrero por sus heroicos esfuerzos.

Comenzamos con el honor para la Técnica de Comunicaciones Anthony. El 3 de febrero de 2022, Anthony recibió una llamada al 911 sobre una mujer que se preparaba para dar a luz.

Anthony compartió que la familia estaba angustiada y necesitaba ayuda para navegar el momento. Con solo seis meses en el trabajo en ese momento, Anthony se mantuvo tan calmada como pudo para ayudarlos en un momento tan tenso.

Y eso fue lo que impresionó al jefe de policía de Columbus, Freddie Blackmon.

“Nuestra despachadora pudo traer una calma total a toda la situación y para un parto seguro y saludable de ese bebé”, dijo Blackmon. “Ella hizo un trabajo excepcional”.

Le preguntamos a Anthony cómo pudo mantener la calma en una crisis así. Anthony dice que comienza poniéndose en el lugar de sus interlocutores.

“Trato de tener en cuenta, ¿cómo me gustaría que me respondieran los demás?” preguntó Antonio. “Me gustaría que alguien me ayudara a sentirme tranquila, que me ayudara a sentirme conectada, que me ayudara a sentirme tranquila porque alguien está tratando de ayudarme”.

Y ciertamente era necesario ya que otro problema estaba a solo unos minutos de distancia.

“Surgió una complicación, el bebé tenía el cordón alrededor del cuello”, dijo Anthony. “Tenía que mantener la calma y asegurarme de asegurarle a la familia que estaba allí para ellos y que estaría allí para ayudarlos lo mejor que pudiera, y que la ayuda estaba en camino”.

Anthony prevaleció y guió a la familia. Una vez que terminaron los momentos intensos, Anthony dijo que los sonidos de vida pusieron todo en perspectiva.

“Una vez que escuché llorar al bebé fue un gran alivio, porque esa es una situación delicada”, dijo Anthony.

Desde salvar vidas hasta inspirar asombro, el cabo Jacob Siter también recibió merecidos honores en la ceremonia.

El 25 de febrero de 2022, Siter respondió a los informes de un robo a mano armada en Circle K en la esquina de Wynnton Road y Brown Avenue.

“Un individuo ingresó al Circle K con un arma de fuego cargada, le exigió dinero al empleado, salió de la tienda y corrió hacia el sur por Brown Ave”, dijo Siter.

Después de trabajar en la escena, Siter le dijo con confianza a su supervisor que localizaría al sospechoso en cuestión de tiempo.

“Sí, en broma le dije a mi sargento, antes de dejar el Círculo K, oye, voy a arrestar a este tipo muy rápido, se rió, y en unos minutos lo encontré y me puse manos a la obra”, dijo Siter.

Siter acredita su conocimiento del área al rápido arresto.

“Debido a que estaba familiarizado con el área y las personas, después de ver el video, tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía el sospechoso”, dijo Siter.

Cuando Siter localizó al sospechoso, que tenía un arma de fuego cargada, el arresto no fue fácil, pero Siter le da crédito a sus compañeros oficiales por mantener a todos a salvo.

“El oficial Whiteman y el sargento Conrad pasaron luces azules en mi ubicación porque estaba luchando activamente contra él en el suelo”, dijo Siter.

Sobre todo, Siter dijo que solo está haciendo el trabajo para el que se comprometió.

“Para eso vivimos como oficiales, esa es la llamada, ese es el tipo de cosas por las que nos convertimos en oficiales de policía”, dijo Siter. “No son los accidentes de tránsito menores y las quejas de estacionamiento, son las llamadas graves, son las llamadas prácticas por delitos graves por las que vivimos”.

A través de los altibajos, el jefe Blackmon dijo que es importante que los empleados sean reconocidos por sus acciones heroicas todos los días.

“A menudo, podemos escuchar sobre los desafíos que experimentamos, y tenemos desafíos, pero al mismo tiempo, tenemos hombres y mujeres fuertes aquí, dedicados a una causa, a hacer un trabajo para proteger y servir a nuestra comunidad”, Blackmon. dijo.