Oficial de policía de Ohio disparó fatalmente contra un hombre negro que sostenía un teléfono

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un oficial de policía blanco de Ohio fue despedido el lunes después de que las imágenes de la cámara corporal lo mostraran disparando fatalmente a Andre Hill, un hombre negro de 47 años que sostenía un teléfono celular, y sin administrar primeros auxilios durante varios minutos.

El oficial de policía de Columbus, Adam Coy, fue despedido horas después de que se realizara una audiencia para determinar su empleo, dijo el director de Seguridad Pública de Columbus, Ned Pettus Jr., en un comunicado.

“Las acciones de Adam Coy no están a la altura del juramento de un oficial de policía de Columbus, ni de los estándares que nosotros y la comunidad exigimos a nuestros oficiales”, se lee en el comunicado. “El tiroteo de Andre Hill es una tragedia para todos los que lo amaban, además de la comunidad y nuestra División de Policía”.

Coy permanece bajo investigación criminal por el tiroteo de la semana pasada.

La decisión se tomó luego de que Pettus concluyera una audiencia para determinar si las acciones tomadas por Coy en los momentos previos y posteriores al fatal tiroteo de Hill el martes estaban justificadas. El director de seguridad pública mantuvo la recomendación del jefe de policía Thomas Quinlan, quien hizo una declaración en video en Nochebuena, diciendo que había visto lo suficiente como para recomendar que se despidiera a Coy.

Quinlan aceleró la investigación y eludió el procedimiento para presentar dos cargos departamentales alegando mala conducta crítica contra Coy en la muerte de Hill.

“Así es como se ve la responsabilidad. La evidencia proporcionó un fundamento sólido para el despido ”, dijo Quinlan después del despido de Coy el lunes por la tarde. “El Sr. Coy ahora tendrá que responder ante los investigadores estatales por la muerte de Andre Hill”.

Miembros de la Orden Fraternal de Policía local asistieron a la audiencia en nombre de Coy, quien no asistió, según un comunicado de la oficina de Pettus.

“El oficial Coy tuvo hoy la oportunidad de venir y participar”, dijo a los periodistas el lunes Brian Steel, vicepresidente del sindicato de policías. “Eligió no participar. No sé por qué … Me hubiera gustado tenerlo aquí, pero es su decisión”.

Coy y otro oficial respondieron a la llamada que no era de emergencia de un vecino después de la 1 am del martes sobre un automóvil frente a su casa en el lado noroeste de la ciudad que había estado funcionando, luego se apagó y luego volvió a encender, según una copia de la llamada publicada el miércoles. .

El alcalde Andrew Ginther dijo que no está claro si ese automóvil tuvo algo que ver con Hill.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía mostraron a Hill saliendo de un garaje y sosteniendo un teléfono celular en su mano izquierda segundos antes de que Coy le disparara fatalmente. No hay audio porque el oficial no había activado la cámara corporal; una función automática de “mirar atrás” capturó el disparo sin audio.

Hill yació en el piso del garaje durante varios minutos sin que ningún oficial en la escena acudiera en su ayuda.

También se está llevando a cabo una investigación sobre los otros oficiales que respondieron a la llamada que terminó con el disparo de Hill, quienes, según Quinlan, también parecen no haber activado sus cámaras corporales o no haber prestado ayuda a Hill. Dijo que todos los demás que violaron los protocolos del departamento serán responsables.

Los oficiales deben activar sus cámaras corporales tan pronto como sean enviados a un incidente importante, como un tiroteo, un robo o un robo, según la política del departamento. Aunque Coy fue enviado a una llamada que no era de emergencia, la llamada se convirtió en una acción de cumplimiento cuando el oficial interactuó con Hill porque estaba separada de la llamada original, dijo el portavoz del departamento de policía, el sargento. James Fuqua.

Además de una investigación policial interna, el fiscal general de Ohio, Dave Yost, fue nombrado fiscal especial por la muerte de Hill el jueves.

También hay una investigación bajo la unidad de investigaciones criminales del estado, bajo Yost, con la ayuda de la oficina del fiscal de los Estados Unidos y la División de Derechos Civiles del FBI.

Coy, un miembro de la fuerza de 17 años, fue relevado de su deber, se le ordenó que entregara su arma y placa, y se le despojó de los poderes policiales la semana pasada.

El asesinato de Hill a manos de la policía de Columbus sigue al tiroteo fatal de Casey Goodson Jr. el 4 de diciembre por un agente blanco del alguacil del condado de Franklin. Los dos tiroteos consecutivos han resultado en un torrente de críticas de los defensores y la comunidad negra en Columbus por una reforma policial más amplia e integral.

“El despido de Adam Coy de la División de Policía de Columbus no devuelve a Andre Hill a quienes lo aman”, dijo Ginther en un comunicado el lunes.

La familia de Hill emitió un comunicado a través del bufete de abogados del abogado Ben Crump, calificando la decisión de despedir a Coy como “correcta”, pero instando a la policía a hacer más.

“Necesitamos redefinir una relación entre la policía y las comunidades de color en la que no resulte mortal que una persona negra con un teléfono celular se encuentre con un oficial de la ley”, dice el comunicado.

Farnoush Amiri es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.

