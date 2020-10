Obama denuncia a Trump en campaña: 'Esto no es un reality show'

FILADELFIA (NEXSTAR / AP) – El expresidente Barack Obama criticó el manejo del presidente Donald Trump de la pandemia de coronavirus, su respuesta a los disturbios raciales y su aptitud fundamental para el trabajo en su primer discurso de campaña en persona el miércoles para Joe Biden, su exvicepresidente. .

Con menos de dos semanas para el día de las elecciones, Obama pronunció una condena radical a Trump al tiempo que instaba a los votantes a no quedarse fuera de las elecciones del 3 de noviembre. Consideró que Trump no está interesado en guiar a Estados Unidos a través de los desafíos sin precedentes que enfrenta el país.

“No ha mostrado ningún interés en hacer el trabajo o ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos”, dijo Obama en un mitin de unos 300 autos. “Esto no es un reality show. Es la realidad, y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él demuestre que es incapaz de tomarse el trabajo en serio”.

Obama tuvo como objetivo específico informar el martes que el presidente Trump ha mantenido una cuenta bancaria secreta en China, diciendo que Fox News lo habría etiquetado como Beijing Barry si lo hubieran sorprendido haciendo lo mismo.

La visita de Obama a Filadelfia subraya la importancia de Pensilvania, el estado cambiante que más ha visitado el propio Biden en esta temporada de campaña. Trump también ha dado prioridad al estado y sus asistentes reconocen que su camino hacia la victoria se reduciría considerablemente sin los 20 votos electorales del estado. El miércoles, el presidente estuvo en Erie, uno de los pocos condados de Pensilvania que Obama ganó dos veces antes de cambiar a Trump.

Obama ofreció una defensa de la decencia de la nación y la validación personal de que Biden y su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, pueden estar a la altura de los votantes que podrían estar desilusionados.

“Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero hemos visto tantas tonterías y ruido que a veces es difícil de recordar”, dijo. “Les pido que recuerden lo que puede ser este país … les pido que crean en la capacidad de Joe y en la capacidad de Kamala para sacar a este país de estos tiempos oscuros y ayudarnos a reconstruirlo mejor”.

Durante su discurso y en una mesa redonda anterior con hombres negros, Biden habló sobre los planes de los demócratas para enfrentar el coronavirus mientras lidian con las tensiones sociales y económicas del país, incluidas las disparidades profundamente arraigadas en el racismo.

“Tengo tanta confianza en que Joe Biden y Kamala Harris se rodean de personas que son serias, que saben lo que están haciendo, que son representativas de todas las personas, no solo de algunas personas, y de que podamos salir de esto. agujero “, dijo Obama.

Hace cuatro años, Obama pronunció el argumento final de Hillary Clinton en Filadelfia, en un mitin para miles la noche antes del día de las elecciones en el Independence Mall. Ahora, con la campaña de la pandemia del coronavirus, muchos menos votantes vieron al expresidente en persona. Pero usó el centro de atención que tenía para recordar a los votantes de 2016, cuando Trump disgustó a Clinton por poco en Pensilvania, Michigan y Wisconsin para forjar una mayoría en el Colegio Electoral a pesar de perder el voto popular a nivel nacional.

“No podemos ser complacientes”, advirtió Obama. “No me importan las encuestas. Hubo un montón de encuestas la última vez. No funcionó porque un montón de gente se quedó en casa y se volvió perezosa y complaciente. No esta vez. No esta elección”.

La mesa redonda fue una versión personalizada del mismo mensaje, con el primer presidente negro de la nación instando a los hombres negros especialmente a no ceder a la apatía. La ciudad anfitriona, Filadelfia, se encuentra entre los bastiones demócratas en estados clave en el campo de batalla donde la participación negra hace cuatro años cayó desde la reelección de Obama en 2012 en números lo suficientemente grandes como para inclinar las elecciones a favor de Trump.

Obama, de 59 años, dijo que entendía el escepticismo y el desinterés de los votantes jóvenes, recordando su propia actitud hace décadas. “Lo confieso, cuando tenía 20 años no estaba tan despierto”, dijo en la mesa redonda, y agregó que los jóvenes negros “no están involucrados porque son jóvenes y están distraídos”.

Pero dijo que no votar cede el poder.

“La respuesta para los jóvenes cuando les hablo no es que votar hace que todo sea perfecto”, dijo Obama. “Es que mejora las cosas” porque los políticos responden y reflejan a los ciudadanos que votan.

“Uno de los mayores trucos que se le ha cometido al pueblo estadounidense es la idea de que el gobierno está separado de usted”, dijo Obama. “El gobierno somos nosotros. De, por y para la gente. No siempre fue para todos nosotros, pero la forma en que está diseñado, funciona en función de quién está en la mesa”.

A pesar de la escala menor, los demócratas dicen que, como uno de los hombres que mejor conoce a Biden, tanto como su ex socio en la Casa Blanca como personalmente, Obama sigue siendo uno de los mayores activos del partido en la recta final de la campaña.

Obama ya ha sido útil para la campaña de Biden, adaptándose al cambio a eventos virtuales al concentrar gran parte de su trabajo en lograr que los estadounidenses más jóvenes voten. Apareció en Twitch, la plataforma de transmisión de videojuegos, envió un mensaje de registro de votantes en Snapchat y grabó un video para Shade Room, una página de Instagram y compañía de medios propiedad de Black con 21 millones de seguidores.

Obama ha aparecido en dos podcasts dirigidos por algunos de sus ex ayudantes y ha prestado su nombre a mensajes de texto y correos electrónicos que animan a sus seguidores a registrarse para votar y donar dinero a la campaña. Obama también ha sido un gran atractivo para la campaña: apareció en dos eventos de recaudación de fondos virtuales con Harris este mes y algunos antes de eso. Una recaudación de fondos virtual de base que Obama encabezó con Biden en junio recaudó $ 7.6 millones.

Obama también ha estado activo en favor de los demócratas en las votaciones negativas, recaudando dinero para los demócratas de la Cámara y apareciendo en anuncios de algunos de los principales candidatos del partido, como Sara Gideon, que se postula para el Senado en Maine, y de titulares vulnerables, como el senador de Michigan Gary Peters. . Y filmó una serie de videos digitales para el Comité Nacional Demócrata enfatizando la necesidad de que los votantes hagan planes para emitir su voto.