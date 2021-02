'Nueva oportunidad en la vida': el hombre tiene rostro y manos en una cirugía poco común

MINNEAPOLIS (NEXSTAR) - Un estudiante universitario que aprovechó la subida del precio de las acciones de GameStop dijo que compartió su buena fortuna con un hospital infantil en Minneapolis, Minnesota, durante el fin de semana.

"Me enorgullece anunciar mi humilde donación de 6 conmutadores Nintendo y juegos para ir con ellos al Children's Minnesota Hospital", escribió Hunter Kahn en Instagram, publicando una foto de él mismo con las consolas (compradas en GameStop, por supuesto). "No puedo parar. No voy a parar".