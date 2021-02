‘No soy tan fuerte, solo soy valiente’: Un niño que no se espera que viva más allá de la infancia desafía las probabilidades

CONDADO ASHTABULA, Ohio ( WJW ) – Según todos los informes, Carson Locher es un milagro que camina y habla. Se suponía que el niño de tercer grado no sobreviviría al nacimiento, y mucho menos viviría hasta los 9 años.

“Bueno, no se suponía que yo viviera más allá de un año, luego el médico dijo que no viviría más allá del 1, luego el médico dijo que no viviría más allá del 2, no 5”, dijo el condado de Ashtabula, Ohio, niño.

Al principio del embarazo, los médicos encontraron un desgarro en la pared uterina y le dijeron a la madre de Carson, Jessie Beals, que probablemente abortaría.

Luego, durante la primera ecografía a las 20 semanas, dijo que todos en la sala de examen se quedaron en silencio.

“Se puso realmente incómodo, y trajeron más técnicos y al médico, y nadie habló realmente después de eso”, dijo Beals. “No estaban 100% seguros de qué pasaba, pero notaron que su cabeza estaba creciendo más rápido que su cuerpo”.

Cuando nació un mes antes de agosto de 2011 en el quinto cumpleaños de su hermana, no respiraba, y nuevamente, dijo Beals, les dijeron que no viviría para ver su primer cumpleaños.

Pudieron ver que tenía una paleta hendida severa y se enteraron de que había otros problemas muy serios.

“Tenía problemas pulmonares, problemas cardíacos, pero nadie estaba seguro de qué le pasaba”, dijo Beals.

Sin embargo, Carson siguió desafiando las probabilidades y se sometió a su primera cirugía a los 8 meses. Ahora ha tenido 17 operaciones y 36 hospitalizaciones.

“Quiero decir, no soy tan fuerte, solo soy valiente”, dijo Carson.

Se suponía que no podía caminar, pero una Navidad, cuando era niño, empezó a caminar. Se suponía que no podía hablar, pero alrededor de los 6 años, él también comenzó a hablar.

“Puede que sea el niño más lindo del planeta, y realmente lo digo en serio”, dijo el Dr. Richard Grossberg, pediatra especializado en discapacidades del neurodesarrollo en los hospitales universitarios Rainbow Babies y Children’s Hospital.

Grossberg y un equipo de médicos, enfermeras terapeutas y expertos en genética comenzaron a trabajar con Carson y finalmente hicieron el diagnóstico del síndrome CHARGE.

“Es raro. Es 1 de cada 10,000 nacidos vivos “, dijo Grossberg,” las letras son un acrónimo y representan diferentes anomalías de nacimiento “.

El síndrome CHARGE es un síndrome complejo que causa múltiples defectos congénitos potencialmente mortales, que incluyen coloboma del ojo, defectos cardíacos, atresia de las coanas, retraso del crecimiento y desarrollo y anomalías del oído.

“Es posible que la tráquea donde respira no se forme correctamente. Pueden tener dificultades con el crecimiento, el desarrollo y la alimentación”, dijo Grossberg.

Pero Carson sigue prosperando.

“Va a la escuela y le va bastante bien dado que tiene este trastorno”, dijo Grossberg. “Mi esperanza es que Carson tenga una vida normal. Soy optimista sobre su futuro”.

Carson, que va por buen camino en la escuela como estudiante de tercer grado, ahora puede practicar deportes, nadar, ir a pescar e incluso aprendió a hacer volteretas mirando a su hermana.

“Si le dices que no puede hacerlo, te lo mostrará”, dijo Beals.

Carson también inició su propio canal de YouTube y está recaudando dinero para la Fundación del Síndrome CHARGE.

Le gusta especialmente hablar sobre su condición para crear conciencia y educar a las personas, especialmente a las que pueden ser desagradables.

“Esto es realmente algo importante para mí”, dijo Carson. “Gente muy mala, siento que realmente les ayudará, el mismo idioma que usan y a quién se lo hacen. Creo que realmente les ayudará a entender de qué se trata todo esto”.

“Lo llamo mi héroe. Mucha gente nunca conoce a su héroe, pero yo realmente he dado a luz al mío”, dijo Beals.”El tiene un corazón de oro.”