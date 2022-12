DEKALB, Ill. (WGN) — Una bisabuela de 90 años se graduó de la universidad el domingo.

Caminar por el escenario para recibir su título universitario de la Universidad del Norte de Illinois fue un momento de 70 años para Joyce DeFauw.

Ella es una de las Huskies más viejas en graduarse de la universidad.

“Están sucediendo tantas cosas que apenas puedo comprender todo y asimilarlo”, dijo DeFauw. “Es fantástico.”

Se matriculó por primera vez en lo que entonces era el Northern Illinois State Teachers College en 1951.

DeFauw comenzó como estudiante de primaria, luego en economía doméstica y luego tomó alemán, mecanografía y contabilidad.

“Pero Dios mío. En mi iglesia, había un joven que ciertamente era atractivo”, dijo. “Y aparentemente fue recíproco porque decidimos juntarnos y luego decidí dejar la escuela”.

Su esposo murió y ella se volvió a casar. En total, tuvo nueve hijos.

Como pasó la vida, ella nunca se olvidó de la escuela.

“Aparentemente, los niños dijeron que desearía haberles dicho. Ojalá hubiera terminado”, dijo DeFauw. “Y pensaron: ‘Bueno, ¿por qué no te vas ahora? No tienes nada que hacer, nada mejor que hacer’. Creo que tienes razón. Así que decidí volver. Pero necesitaba una computadora”.

Le consiguieron uno y, en 2019, se reinscribió en NIU.

Completó sus clases en línea desde la comunidad de jubilados donde vive en Geneseo, Illinois.

“Bueno, me asignaron clases, pero hubo momentos en los que quise renunciar”, dijo DeFauw. “Pero yo estaba, um, ‘Ahora, no te rindas ahora que estás tan cerca. No te rindas ahora'”. Y estoy muy agradecido de no haberlo hecho, y tuve orientación y aliento”.

Se le otorgó una beca para cruzar la línea de meta, y la facultad y el personal la llaman una inspiración, diciendo que aprendieron tanto de ella como ella aprendió de ellos.

A los 90 años, DeFauw está recibiendo su licenciatura en estudios generales. Dijo que nunca se es demasiado viejo para terminar lo que se empieza.

“Hay tanto que aprender, y la vida es tan emocionante, y todos tenemos diferentes talentos”, dijo. “Todos estamos aquí por una razón. Así que sigue adelante”.