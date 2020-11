¡No puedo respirar! Oficiales desafían el gélido lago de Ohio para salvar a una mujer en un auto que se hunde

HOUSTON (KXAN) - Un grupo con sede en Houston que promete "investigar, litigar y exponer un presunto fraude electoral ilegal" en las elecciones presidenciales de 2020 ahora está siendo demandado por uno de sus propios donantes.

El empresario de Carolina del Norte Fred Eshelman, fundador de Eshelman Ventures LLC, está demandando a True the Vote Inc., luego de que donó $ 2.5 millones al grupo, según Bloomberg y The Hill .