BOISE, Idaho (AP) — Una mujer que denunció que fue violada por un legislador de Idaho mientras trabajaba como pasante legislativa testificó en el juicio del exlegislador el miércoles y describió entrecortadamente los momentos en que comenzó la agresión antes de abandonar abruptamente el estrado de los testigos.

“No puedo hacer esto”, dijo la mujer, saliendo rápidamente de la sala del tribunal.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, y se ha referido a la mujer en este caso como “Jane Doe” a pedido de ella.

Doe era una pasante de 19 años cuando les dijo a sus supervisores que el entonces Rep. Aaron von Ehlinger, un republicano de Lewiston, la violó en su departamento de Boise después de que los dos cenaron en un restaurante.

Von Ehlinger, de 38 años, se declaró inocente de los cargos de violación y penetración sexual con un objeto extraño, y sostiene que los dos tuvieron relaciones sexuales con consentimiento. Renunció a la Cámara de Representantes el año pasado después de que un comité de ética legislativa recomendara que se le prohibiera la Cámara de Representantes.

Durante el testimonio del miércoles por la tarde, la fiscal adjunta del condado de Ada, Katelyn Farley, le pidió a Doe que describiera una prenda de vestir que usó von Ehlinger ese día, presumiblemente para identificarlo ante el jurado.

“Blazer”, dijo Doe, echando una larga mirada alrededor de la habitación. Cuando Farley le pidió que describiera el color de la corbata de von Ehlinger, Doe respondió: “No puedo”.

La mayoría de las respuestas de Doe solían ser de una o dos palabras, y con frecuencia miraba hacia el jurado o hacia la puerta de salida en la parte trasera de la sala del tribunal. En otras ocasiones, su mirada se posaba en la mesa de la defensa donde von Ehlinger estaba sentado con su abogado defensor, Jon Cox.

Detrás de los abogados, la galería de la sala estaba llena. Periodistas, representantes de servicios para víctimas y otros espectadores se sentaron uno al lado del otro. Uno de los bancos estaba reservado para una mujer con un perro de servicio; los animales a veces se utilizan para brindar una presencia de apoyo a los testigos a quienes se les pide que den un testimonio difícil.

La voz de Doe era tranquila y Cox interrumpió repetidamente sus respuestas para decir que no podía escucharla. Eso llevó al juez a pedirle repetidamente a Doe que se acercara más al micrófono y se inclinara.

“Necesito que me mires”, le dijo Farley a Doe, nuevamente.

“No puedo”, respondió ella, mirando de nuevo hacia la puerta de salida trasera.

En respuesta a las preguntas de Farley, Doe dijo que comió en un restaurante con von Ehlinger y que luego él la llevó a su apartamento en su auto. En el interior, se sentó y tomó galletas. “Oreos”, dijo ella.

Luego, dijo, von Ehlinger la levantó y la llevó a su dormitorio.

“Me acostó… se quitó la ropa… se subió encima de mí… solo con sus bóxers. Camiseta blanca”, dijo Doe. “Intentó poner sus dedos entre mis piernas y cerré mis rodillas”.

En eso, ella se puso de pie.

“Ya no puedo hacer esto”, dijo, huyendo de la sala del tribunal.

El juez le dio a los fiscales 10 minutos para encontrarla y ver si regresaba. Cuando no lo hizo, Reardon les dijo a los miembros del jurado que tenían que “borrar (el testimonio de Doe) de sus mentes como si nunca hubiera sucedido”, porque la defensa no podía contrainterrogarla.

Era el segundo día del juicio. El martes, los miembros del jurado escucharon a los detectives de la policía y la enfermera que completaron un examen de violación de Doe aproximadamente 48 horas después de que ella dijera que ocurrió el asalto. La enfermera testificó que Doe le dijo que trató de detener las insinuaciones sexuales de von Ehlinger diciendo que no se había afeitado, que no tomaba anticonceptivos y que estaba menstruando. Doe también le dijo que von Ehlinger había colocado la pistola que siempre llevaba en un tocador cerca de la cama, y que inmovilizó a Doe durante el asalto subiéndose encima de ella y arrodillándose sobre sus brazos.

Los detectives y la enfermera también le dijeron al jurado que Doe informó que le dijo “no” a von Ehlinger durante el asalto y que él la estaba lastimando. La enfermera dijo que Doe informó dolor en el brazo durante el examen y que tenía un “huevo de gallina” hinchado en la parte posterior de la cabeza que dijo que sucedió cuando trató de apartar la cabeza de la entrepierna de von Ehlinger, golpeando la pared o una cabecera. .

Los miembros del jurado también escucharon a los científicos forenses que dijeron que el ADN de los fluidos corporales recolectados durante el examen de violación de Doe coincidía con von Ehlinger.

Después de que Doe salió de la sala del tribunal, el fiscal llamó a Laura King, profesora adjunta de justicia penal de la Universidad Estatal de Boise, experta en victimización por violencia sexual.

King dijo al jurado que las víctimas de una agresión sexual a menudo pelean, huyen o se congelan durante la agresión, y que las hormonas que desencadenan esas respuestas también pueden causar que una persona experimente parálisis o disociación temporal, un estado mental en el que se siente desconectada de la realidad.

Esas mismas respuestas fisiológicas, incluida la disociación, también pueden ocurrir cuando los sobrevivientes de agresión sexual describen la agresión, dijo King. Tal comportamiento puede parecer extraño, pero es una reacción natural a una agresión, dijo.

Cox le preguntó a King si sabía algo sobre el caso de von Ehlinger. King dijo que no.

“Hablas específicamente sobre estas condiciones: lucha, huida, congelación, eventos disociativos, inmovilidad tónica, pero no tienes idea porque no tienes información sobre este caso específicamente, ¿verdad?”, le preguntó Cox a King.

King estuvo de acuerdo y dijo que ella estaba hablando en general sobre la investigación sobre víctimas de agresión sexual.

Después del testimonio de King, Farley dijo que el caso de la fiscalía había terminado.

Cox dijo que le informaría al juez el jueves por la mañana si von Ehlinger testificará en su propia defensa.

Si es declarado culpable, von Ehlinger podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua por cada cargo.

___

Esta historia se ha actualizado para corregir la ortografía del primer nombre de Jon Cox.