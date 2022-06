(NewsNation) — Kevin Ford, cocinero y cajero de Burger King, no ha perdido un turno en 27 años.

Ahora ha recibido más de $200,000 de las donaciones de GoFundMe después de que un video de él abriendo una bolsa de regalos se volviera viral.

Desde 1995, Ford no se ha dado de baja por enfermedad ni ha tomado tiempo libre ni una sola vez en el Burger King, ubicado en el aeropuerto de Las Vegas. Como agradecimiento por su tiempo, Ford recibió una bolsa de obsequios de su empleador que incluía un vaso de Starbucks, una bolsa de dulces Reese’s y dulces Life Savers.

“Solo trato de trabajar tan duro como puedo en lo que sea que haga”, dijo Ford durante una aparición el viernes por la noche en “Banfield” de NewsNation.

Ford dijo que estaba agradecido por el regalo, pero los usuarios de TikTok y Reddit sintieron que se merecía más.

Para honrar aún más la dedicación de Ford a su trabajo, su hija creó un GoFundMe.

“Mi papá sigue trabajando aquí, porque aunque se ve joven, está llegando a la edad de jubilarse e irse le costaría su jubilación. De ninguna manera estamos pidiendo dinero o está esperando dinero, pero si alguien quisiera (ayudar), a él le encantaría visitar a sus nietos”, dice la descripción de GoFundMe.

Hasta el lunes por la tarde, más de 5,000 personas habían donado y se habían recaudado $166,417 de la meta de $175,000. El martes por la mañana, las donaciones superaron los 200,000 dólares.

Ford le dijo a NewsNation que planea usar el dinero para visitar a su hija y nietos. También, planea comenzar a ahorrar para sus fondos universitarios.

“La generosidad de estas personas. Es simplemente abrumador”, dijo Ford. “Sabes, he estado llorando durante tres días. No puedo creerlo. Realmente no puedo”.