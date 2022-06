LAS VEGAS (AP) — Las capillas del amor de Las Vegas que usan la imagen de Elvis Presley podrían terminar convirtiéndose en Heartbreak Hotels.

La compañía de licencias que controla el nombre y la imagen de “El Rey” está ordenando a los operadores de la capilla de Sin City que dejen de usar a Elvis en ceremonias temáticas, informó el lunes el Las Vegas Review-Journal . Authentic Brands Group envió cartas de cese y desistimiento a principios de mayo a varias capillas, que se espera que cumplan ahora.

Con Elvis tan estrechamente ligado a la industria de las bodas en Las Vegas, algunos dicen que la medida podría diezmar sus negocios.

“Somos un negocio familiar, y ahora nos juntamos con los perros grandes”, dijo Kayla Collins, quien opera LasVegasElvisWeddingChapel.com y Little Chapel of Hearts con su esposo. “Ese es nuestro pan y mantequilla. No lo entiendo. Acabábamos de volver a nuestro ritmo a través de COVID, entonces esto sucede “.

La secretaria del condado de Clark, Lynn Goya, quien dirigió una campaña de marketing que promocionaba Las Vegas como destino de bodas, dijo que la orden de que las capillas dejaran de usar a Elvis no podría haber llegado en peor momento para el sector.

La industria de bodas de la ciudad genera $2 mil millones al año, y las autoridades dicen que las bodas con temas de Elvis representan una cantidad significativa de las ceremonias realizadas.

“Podría destruir una parte de nuestra industria de bodas. Varias personas podrían perder su sustento”, dijo Goya.

El fin de semana pasado, una capilla hizo que su imitador de Elvis se cambiara a una chaqueta de cuero, jeans y un sombrero de fieltro para una ceremonia temática de “rock ‘n’ roll”, informó el Review-Journal.

Graceland Wedding Chapel, que realiza 6.400 bodas con temática de Elvis por año, aún no ha recibido una advertencia, según el gerente Rod Musum.

Authentic Brands Group no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La compañía de licencias supervisa las propiedades de grandes nombres como la estrella de cine Marilyn Monroe y el boxeador Muhammad Ali y 50 marcas de consumo.

En la carta de cese y desistimiento, la compañía dijo que detendrá el uso no autorizado del “nombre de Presley, la imagen, la imagen de la voz y otros elementos de la personalidad de Elvis Presley en anuncios, mercancías y otros”. La carta también decía que “Elvis”, “Elvis Presley” y “El rey del rock and roll” son marcas registradas protegidas.

La orden no debería traducirse en una acción legal contra los espectáculos teatrales con temática de Elvis en Las Vegas, como “All Shook Up”, porque hacerse pasar por alguien para presentaciones en vivo como espectáculos se considera una excepción según la ley de derecho de publicidad de Nevada, según Mark Tratos, un abogado local que ayudó a escribir el estatuto.

“Un espectáculo de Elvis es esencialmente un artista que entretiene a otros al recrear a esa persona en el escenario”, dijo Tratos.

Kent Ripley, cuyo negocio se llama Elvis Weddings, dijo que nunca se había topado con este problema en 25 años de actuar como Elvis.

“Quieren proteger la marca Elvis. Pero, ¿qué están protegiendo al alejar a Elvis del público? Preguntó Ripley.