LAS VEGAS ( KLAS ) — Margaret Rudin, apodada “La Viuda Negra”, a quien un juez le anuló una condena por asesinato el mes pasado, dijo que planea escribir un libro y mudarse fuera del país con su familia y su novio.

Rudin, de 79 años, habló con KLAS de Nexstar un día después de que la Oficina del Fiscal General de Nevada se quedara sin tiempo para apelar la orden de un juez federal que anuló la decisión de un jurado de 2001.

“¿Por qué quieres hablar de todo esto?” El reportero de KLAS, David Charns, le preguntó a Rudin el viernes.

“¡Porque tengo 79!” dijo ella.

Rudin dijo que el sistema de justicia tomó 20 de esos 79 años: dos décadas pasadas en prisión por un asesinato que el juez federal de distrito Richard Boulware II dijo que ella no cometió.

“No se trata de la verdad”, dijo Rudin el viernes. “Se trata de quién tiene el mejor abogado”.

En 2001, un jurado de Las Vegas encontró a Rudin culpable de la muerte de su esposo, Ron Rudin, un inversionista de bienes raíces. El cuerpo carbonizado de Ron Rudin fue encontrado cerca del lago Mohave en 1995.

El asesino

Los Rudin se casaron en 1987 después de conocerse en la iglesia. Era el quinto matrimonio para ambos. Ron Rudin tenía un valor estimado de $8- $ 11 millones. Varias personas, incluida Margaret, figuraban como beneficiarios de su fideicomiso.

Ron Rudin había comprado 165 acres de tierra en Lee Canyon y estaba trabajando para vender y dividir la tierra durante el momento de su muerte. Ron Rudin también era traficante de armas y administrador de propiedades.

“Ron estaba trabajando en problemas de zonificación con la propiedad de Lee Canyon durante el año anterior a su muerte y le indicó a un amigo que conocía sus tratos comerciales en Lee Canyon que estaba pidiendo dinero prestado a inversionistas en Chicago”, escribió Boulware en su fallo.

Ron Rudin desapareció en diciembre de 1994 cuando Margaret se preparaba para abrir una tienda de antigüedades en un centro comercial que era propiedad de su esposo.

KLAS le preguntó a Rudin qué recordaba de diciembre de 1994, cuando desapareció su esposo.

“Él siempre había hecho trampa, y cada vez decía: ‘No lo volveré a hacer, no lo volveré a hacer’”, dijo. Rudin describió a su esposo como un hombre paranoico que tenía cámaras en su casa ahora demolida. Tenía cientos de armas, dijo ella.

La casa del valle central de Margaret Rudin y Ron Rudin tal como apareció a mediados de la década de 1990. La casa ha sido demolida desde entonces. (CLAS)

Rudin llamó a la policía metropolitana de Las Vegas para denunciar la desaparición de su esposo, pero le dijeron que no se podía hacer nada durante 48 horas. La policía registró la casa de Rudin unos días después, “no encontró signos de lucha ni nada inusual”, escribió Boulware en su fallo.

El 22 de diciembre de 1994, la policía encontró el auto de Ron cubierto con una capa de polvo estacionado en Crazy Horse Too, un club de caballeros en Las Vegas Strip.

En enero de 1995, los restos quemados de Ron Rudin fueron descubiertos cerca de Nelson’s Landing, a unas 50 millas al sur de Las Vegas. Los investigadores determinaron que Ron Rudin había recibido varios disparos en la cabeza.

La investigación

Los fiscales teorizaron que Margaret Rudin le disparó a su esposo mientras dormía en la cama. La policía encontró sangre humana en la habitación, pero un experto testificó que la cantidad era “menos de una gota de sangre de un cuentagotas”.

Un experto de la defensa también testificó que “no había evidencia de una limpieza” y habría mucha más evidencia si Ron Rudin hubiera sido asesinado en el dormitorio.

El automóvil de Ron Rudin tal como apareció en diciembre de 1994. Estaba ubicado afuera de un club de caballeros. (CLAS)

La tercera esposa de Ron Rudin, Peggy Rudin, murió en la misma habitación de un disparo en 1978, dijeron el juez y Margaret Rudin.

“Un analista de la escena del crimen testificó que era posible que parte de la luminiscencia encontrada en el techo después del asesinato de Ron pudiera haber resultado del suicidio de Peggy Rudin, pero este no fue el caso con la luminiscencia en la pared sur debido a la ubicación de Peggy Rudin cuando ella murió”, dice el fallo.

En 1996, un buzo en el lago Mead encontró un arma con balas que coincidían con la recuperada de la autopsia de Ron Rudin.

Un gran jurado acusó formalmente a Margaret Rudin en 1997. Salió de Nevada y fue arrestada en noviembre de 1999 en Massachusetts.

“Rudin dijo ‘huyó del estado de Nevada’ al enterarse de la acusación”, dijo Boulware.

La prueba

En un juicio de 10 semanas, Rudin se ganó el apodo de “Viuda Negra” cuando los fiscales la pintaron como una esposa para obtener el dinero de su esposo. Hablando con KLAS el viernes, Rudin dijo que su relación con su esposo era buena en el momento de su desaparición, ya que él la estaba ayudando a abrir su tienda.

Cuando se le preguntó sobre el apodo, respondió: “No creo que nadie se atreva a llamarme así en mi cara”.

Margaret Rudin aparece en una audiencia en 2001. (KLAS)

En su fallo, Boulware escribe que no había evidencia que vinculara a Rudin con el arma homicida, el automóvil abandonado de Ron Rudin o la supuesta escena del crimen.

“No tenían suficiente evidencia de que podría haber afectado si, ‘Sí, ella podría haberlo hecho, o sí, alguien podría haberlo hecho’”, dijo Rudin el viernes.

Boulware también descubrió que el abogado defensor de Rudin, Michael Amador, quien murió desde entonces, no hizo lo suficiente para defenderla, y escribió que estaba más interesado en la fama que en un fallo a favor de su cliente. Boulware escribe que Amador había obtenido “contratos de libros y películas sobre el caso Rudin” y “estaba afiliado a [un sitio web… que cubría todo el juicio”.

Rudin (centro) y Amador (izquierda) escuchan el veredicto del jurado en 2001. (KLAS)

Amador tampoco se preparó para el juicio y, en cambio, se fue de vacaciones durante un mes, dijo Boulware. Amador también hizo una declaración de apertura incoherente y fue acusado de dormir en la corte y usar drogas.

“Él esperaba que iba a alcanzar la fama y ganar mucho dinero con mi caso”, dijo Rudin.

Se denegaron dos intentos de anular el juicio.

“Rudin ha demostrado convincentemente que la actuación de Amador como su abogado litigante fue objetivamente irrazonable”, dijo Boulware.

La apelación

La Corte Suprema de Nevada votó en 2003 para confirmar la condena de Rudin, aunque varios jueces señalaron las fallas de Amador. En 2008, un juez de un tribunal de distrito concedió a Rudin un nuevo juicio, pero el tribunal superior la anuló. Los intentos de apelar esos fallos fracasaron debido a los estatutos de limitación.

En enero de 2020, una junta de libertad condicional concedió la liberación de Rudin.

Margaret Rudin compareció ante la junta de libertad condicional de Nevada en septiembre de 2019. (KLAS)

Cuando se le preguntó cómo fueron esos 20 años en prisión, Rudin respondió: “Si tienes que ir a prisión, asegúrate de ser de mediana edad o más porque las chicas te tratan mucho mejor. Yo era mucho la madre de las niñas”.



En un fallo de 68 páginas presentado en mayo, Boulware anuló la condena de Rudin de 2001. También enumeró a otros sospechosos potenciales, muchos de los cuales podrían haber buscado la riqueza de Ron Rudin.

Rudin dijo que planea mudarse de Las Vegas y espera escribir libros sobre el juicio y su tiempo en prisión. Espera ayudar a otras mujeres en el sistema penitenciario y dijo que está saliendo con un hombre nuevo. Ella vive según el adagio: “Todo sucede por una razón”.

Margaret Rudin, de 79 años, habló con KLAS después de que un juez anulara su condena. (CLAS)

“No me amargó. No fue así”, dijo sobre su tiempo en prisión. “Hubo momentos en los que no pensé que lo superaría, pero no creo que sea un cínico. No estoy amargado.

Un portavoz de la oficina del fiscal general dijo: “Después de una revisión exhaustiva del caso, nuestra oficina decidió no presentar una apelación”. El fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, le dijo previamente a KLAS que su oficina no buscaría un nuevo juicio.