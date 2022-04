NORFOLK, Virginia (WAVY) – Hay un gran cartel blanco en Chesapeake Boulevard en Norfolk que apunta a la casa de al lado que dice: “No compre esa casa antes de hablar conmigo”.

WAVY se comunicó con el propietario de la casa, Conner Jewell, quien colocó el cartel con forma de pancarta. La casa vecina está en reparación.

Esa casa, como la casa de Jewell, es propiedad de Mozart Investment LLC y está siendo rehabilitada por la misma empresa. Jewell dijo que está advirtiendo a la gente sobre los problemas que ha tenido con su casa desde que él y su esposa la compraron.

“Echa el agua en el inodoro, sale por la ducha”, dijo Jewell.

Jewell dijo que tuvo serios problemas de plomería casi desde el comienzo de la mudanza. De hecho, él y su esposa tuvieron que mudarse días después del cierre de la casa. Los problemas de la casa terminaron costándoles miles de dólares.

“Bueno, estaba sentado, y ya había asumido mi pérdida y dije que si no voy a recuperar nada de mi dinero, entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar al comprador de esa casa de al lado?

Ahora, cuando entras en la casa de los Jewell, ves en el sofá una manta que tiene imágenes de los Jewell.

Ambos crecieron en Kentucky. Jewell y su esposa, Michael (que lleva el nombre de su padre), eran novios desde la infancia. Se casaron el 14 de julio de 2018. Él está en servicio activo reparando helicópteros de la Marina de los EE.UU. y ella es maestra de educación especial. El 7 de octubre de 2021 compraron su primera casa en 2934 Chesapeake Boulevard, y rápidamente se convirtió en una casa de horror.

“Yo tiraba de la cadena del inodoro. Abría el agua en cualquiera de los lavabos y todo salía en mi bañera… los desechos del inodoro se acumulaban en la bañera”, dijo.

Después de gastar $289,000 en la casa rehabilitada (le costó al vendedor solo la mitad de esa cantidad antes del proceso de rehabilitación), los problemas de plomería de Jewell exigieron atención inmediata. Entonces, obtuvo opiniones de cinco expertos contratistas.

“Uno salió, se metió debajo de la casa. Lo primero que vio fueron aguas residuales sin tratar y agua que salía de la tubería y, de inmediato, descubrió que había conexiones inadecuadas… Todo estaba degradado a mi casa. No había forma de que saliera a la alcantarilla de la ciudad”.

Algunos de los problemas estaban allí en el informe de inspecciones de viviendas de C & C de Jewell. Una imagen mostraba una tubería que subía bruscamente y no bajaba para sacar el agua de la casa y llevarla a la tubería de la ciudad.

“Algunas de las tuberías estaban en ángulos de 90 grados. Las aguas residuales estaban regresando a la casa”, dijo Jewell.

Jewell confrontó al inspector de viviendas sobre la tubería. “Me dijeron que no son inspectores de códigos, por lo que no es su trabajo”, dijo.

WAVY habló con el propietario de C & C Home Inspections, Curt Lind, quien desde entonces cambió el nombre de la empresa y opera desde su casa.

“Le devolví su dinero”, dijo Lind sobre Jewell. La cantidad era de $325, pero Jewell dijo que se negó a cobrar el cheque, descontento con los servicios del inspector de viviendas.

Lind dijo: “Me disculpé con él, y por eso se lo envié a mi compañía de seguros”, para que ellos resolvieran la disputa.

La compañía de seguros apoyó a su cliente, Lind, al encontrar que el inspector de viviendas “hizo su trabajo el día de la inspección”.

Lind agregó: “El día de la inspección, el agua corría bien y no retrocedió el día de la inspección… y dejamos correr el agua de los fregaderos y las tinas”.

Pero cuando Lind volvió a la casa en una visita de seguimiento, hubo problemas.

“El día que volví allí, conocí a su esposa y el espacio de acceso estaba inundado. No estoy en desacuerdo… No podría entrar ahí”, dijo.

El abogado de Jewell envió una carta amenazando con demandar a Mozart Investment LLC, que rehabilitó la casa y se la vendió a Jewell.

“Todo el sistema de drenaje se instaló incorrectamente, incluidas las tuberías de plomería con curvas incorrectas de 90 grados… las líneas de drenaje no se ventilaron correctamente y están niveladas hacia atrás… y la alcantarilla principal en el espacio de acceso se instaló incorrectamente”, el abogado de Jewell, Bryan Peeples, dijo en una carta que indica lo que encontraron los plomeros.

Mozart Investment cerró recientemente. Un abogado que representa al agente registrado de Mozart, Shiller Menard, respondió a las preguntas sobre por qué no se retiraron los permisos de agua y electricidad de conformidad con la ciudad de Norfolk para la remodelación de la casa.

Kevin Brunick respondió: “No creo que tengan la obligación de hacer eso”.

Sin embargo, un portavoz de la ciudad dijo: “No se propusieron ni solicitaron mejoras de plomería o eléctricas… Agregar nuevas líneas de agua y cableado eléctrico requerirán permisos”.

WAVY obtuvo un aviso de infracción que recibió Jewell después de que solicitó a la ciudad que inspeccionara, y la infracción dice: “Trabajo realizado sin permisos… trabajo no instalado según el código”.