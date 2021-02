Niño perdido encontrado muerto en un contenedor de basura

CHEYENNE, Wyo. (AP) – La policía de Wyoming continuó el lunes investigando la muerte de un niño de 2 años cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura en un complejo de apartamentos.

Athian Rivera fue encontrado varias horas después de su desaparición en Cheyenne alrededor de la 1 pm del viernes. La policía dijo el lunes que sospechaba de un acto sucio, pero no ha dicho cómo murió el niño.

Notas de condolencia y docenas de animales de peluche se adjuntaron a una cerca de alambre que rodea parcialmente un contenedor de basura en el complejo de apartamentos el lunes. Soplaba un viento feroz y pocas personas se encontraban en la zona.

La cuenta de Facebook del residente de Cheyenne, Kassy Orona, decía: “RIP, mi perfecto hijo inocente, Athian Emmanuel Rivera” e incluía varias publicaciones de luto.

“No sé cómo voy a superar esto … siempre estarás conmigo, bebé”, decía una publicación de la cuenta de Orona el viernes.

La publicación indicó que Orona tenía otros dos hijos, pero no explicó ni insinuó cómo murió o se metió en el contenedor de basura. Orona no devolvió un mensaje de Facebook en busca de comentarios y no tenía un número de teléfono en la lista.

La policía y los bomberos llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva el viernes después de enterarse del niño desaparecido. Utilizaron una llamada inversa al 911 para decirle a las personas que se encontraban a media milla del complejo de apartamentos de Lexington Hills que estuvieran pendientes de él.