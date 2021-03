Niño de 7 años acusado de violación en el norte del estado de Nueva York, dice la policía

(Credit: PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images)

TAMPA, Florida (WFLA) – Un niño de 7 años sin nombre del norte del estado de Nueva York ha sido acusado de violación, informaron varios medios de comunicación.

El Watertown Daily Times y WWNY-TV informaron que la policía del estado de Nueva York acusó al niño de violación en tercer grado el 23 de marzo. El cargo se deriva de un incidente que se informó el Día de Acción de Gracias.

La policía estatal confirmó que estaban investigando el asunto y que el niño solo tenía 7 años, según el diario. No se revelaron más detalles sobre el incidente.

“Instintivamente, no debería pasarle a un niño de 7 años. No creo que te puedas dar cuenta de lo que estás haciendo a los 7 años, así que creo que es absurdo acusar a un niño de 7 años de violación “, Dijo Anthony Martone, un abogado a WWNY-TV. “Tendrían que demostrar que él realmente cometió físicamente este acto, lo que a mí me parece casi imposible”.