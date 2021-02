Niña recibe nuevo riñón de su maestra de prekínder

PACIFIC, Missouri ( KTVI ) – Una niña de Pacific, Missouri, acaba de recibir un riñón nuevo que necesita desde que nació. ¿Su donante? Su maestra de preescolar.

Kayleigh Kulage nació prematuramente a las 26 semanas.

“Tenía 15.2 onzas y 11.25 pulgadas cuando nació”, dijo su madre, Desiree Kulage. “Estuvo en la UCIN durante 158 días”.

Kayleigh tiene ahora 5 años.

“Si ella no tuviera … tubos en ella o cualquier otra cosa, usted no sabría realmente que le pasa nada”, dijo Desiree Kulage. “Ella nunca llora. Ella nunca se queja del dolor. Ella es una niña feliz. No podría haber tenido más suerte de tenerla “.

Los padres de Kayleigh solían programarle diálisis peritoneal todas las noches.

“Le decíamos a Kayleigh porque le estábamos dando un baño que ya no tendrás tu catéter, que ya no tendrás que hacer diálisis. Un capítulo completamente nuevo ”, dijo Josh Kulage, el padre de Kayleigh.

Robin Mach conoció a Kayleigh en 2019.

“Ella era una estudiante de nuestra escuela. Y luego ella tuvo que recibir algunos servicios a domicilio, así que tuve que hacer eso. Entonces, he estado trabajando con Kayleigh durante aproximadamente un año y medio ”, dijo Mach. “Ella lo necesitaba. Quería que tuviera una vida normal y fuera a la escuela. Y así es como podemos ayudarla a llegar allí “.

Ambas cirugías fueron exitosas y el nuevo riñón está funcionando bien. Pero las primeras 24 horas fueron aterradoras y dolorosas para Kayleigh y su familia.

“Ella ha salido como un soldado. Ayer, el médico de la UCIP dijo que no puede creer que se haya sometido a una cirugía mayor hace menos de una semana y que probablemente sea la niña más feliz del hospital ”, dijo Desiree.

Mach se mantiene en contacto todos los días mientras se recupera.

“Ella es increíble. Ella se ofrecía a lavar nuestra ropa y llevarme de un lado a otro. Y yo dije: ‘Acabas de someterte a una cirugía mayor. Tienes que ir a casa y descansar ‘”, dijo Desiree Kulage sobre Mach. “No sé cómo agradecerle. Entonces, todo lo que sigo diciendo es gracias. Gracias, gracias, gracias.”

Con este riñón, Kayleigh tiene la oportunidad de tener una infancia normal.

“Nunca se ha bañado, como un baño normal. Podrá nadar, tal vez experimentar el océano”, dijo su madre. “Entonces, ella podrá experimentar cosas que nunca ha podido experimentar”.