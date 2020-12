Niña de 14 años de Kansas dispara un dólar récord mundial

CIMARRON, Kan. ( KSNW ) – Un adolescente de Kansas ha batido un récord mundial de la cola blanca no típica más grande jamás disparada por una mujer.

El 6 de septiembre, solo un día después de la apertura de la temporada de ciervos juveniles, Paslie Werth, de 14 años, cosechó el enorme ciervo mientras cazaba con rifle con su padre, Kurt. El récord se certificó recientemente después del período de secado obligatorio de 60 días antes de que la rejilla se pueda medir oficialmente.

“El domingo, aún no habíamos visto un ciervo, y luego, cuando salimos esa noche, no tenía idea de que él estaría allí y se pararía a 25 yardas de distancia”, dijo Kurt.

El dólar de 42 puntos inicialmente anotó una puntuación verde bruta no oficial de 282 6/8 pulgadas y mostró 44 puntos en total.

“Cuando obtuvimos el puntaje, fue difícil entender [our heads] porque ninguno de nosotros adivinó que fuera tanto. Y fue muy sorprendente, y no podía creerlo”, dijo Paslie. “Las imágenes de la cámara de seguimiento que obtuvimos no le hicieron justicia”.

“Cuando nos acercamos a él, y vimos lo grande que era realmente esa noche, fue increíble la cantidad de puntos que tenía”, dijo Kurt.

El estante de astas registró una puntuación bruta oficial de Buckmaster de 283 pulgadas y mostró medidas de circunferencia de más de 7 1/2 pulgadas, y después del período de secado obligatorio de 60 días, Boone y Crockett midieron oficialmente el estante y obtuvieron una puntuación neta de 271 4/8 pulgadas.

La puntuación neta de Boone y Crockett certificó al rack como la cola blanca no típica más grande tomada por una mujer no solo en el estado de Kansas sino en todo el mundo.

El récord anterior fue establecido hace más de 20 años en 1997 por Jamie Remmers en el condado de Marion. Ese dólar se midió oficialmente en 257 1/8 pulgadas, llegando a casi 14 pulgadas menos que el dólar de Werth.

Werth también es actualmente el poseedor del récord de cola blanca no típico más joven de Kansas y ha reclamado el quinto dólar más grande cosechado por cualquier método de cualquier cazador en todo el estado.

“Estaba tan orgulloso de ella”, dijo Kurt.

El ciervo no era un macho cualquiera. Fue cosechado en la tierra de la familia en el condado de Kiowa y fue uno que habían estado viendo crecer durante casi tres años.

“Mi hermana pasó el dólar, y luego mi padre lo pasó el año pasado, porque estaba bastante roto cuando lo vio, y este año, fue como mi año”, dijo Paslie. “Fue muy impactante cuando lo conseguí”.

Aunque Paslie pudo lograr el objetivo de su vida a una edad relativamente joven, la escena de la caza no es nada nuevo para ella.

“Obtuvo su tarjeta de seguridad de cazadora cuando tenía 11 años y todos los años desde entonces, cuatro años seguidos, ha disparado un dólar, y se ha vuelto más grande cada año”, dijo Kurt.

Su siguiente dólar más grande fue una cola blanca típica de 12 puntos que obtuvo 178 pulgadas.

Ella y su papá atribuyen gran parte de sus habilidades de tiro a 4-H, donde compite en deportes de tiro con pistola y tiro con arco y también ha aprendido a manejar armas de fuego de manera adecuada y segura.

“He hecho deportes de tiro desde que era niño, y eso me llevó a la caza”, dijo Paslie.

Los Werth dicen que el 4-H y la caza han sido formas de acercar a su familia.

“Para nosotros, es poder pasar tiempo juntos y compartirlo en familia”, dijo Kurt. “No tienes que cazar, puedes simplemente disfrutar del aire libre, pero hazlo en familia”.

Aunque Paslie se ha ganado el lugar como la principal cazadora de cola blanca no típica del mundo, dice que lo que más agradece fue compartir el momento con su padre.

“Estar con mi papá y tan pronto como disparé y salimos de la ciega y llegamos, estábamos muy felices y ese fue probablemente el mejor momento”, dijo Paslie. “Poder compartir la experiencia con mi papá, fue muy divertido”.