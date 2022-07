(NewsNation) — Solo tiene 13 años y Alena Analeigh Wicker ya está haciendo historia.

Wicker se convirtió recientemente en la persona afroamericana más joven en ser aceptada en la escuela de medicina. La adolescente publicó su carta de aceptación de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) a sus más de 18,000 seguidores en Instagram el 30 de junio.

Wicker se unió a “NewsNation Prime” el domingo y dijo que las últimas semanas “han sido experiencias divertidas, atractivas y sorprendentes”. Dijo que ver la carta de aceptación fue un momento inspirador para ella.

“Ha sido un viaje largo, pero al final todo valdrá la pena”, dijo Wicker.

La adolescente se graduó de la escuela secundaria cuando tenía 12 años y ahora ha sido seleccionada para el Programa de Garantía Temprana Burroughs Wellcome Scholars de la UAB, que brinda aceptación temprana a los estudiantes que cumplen con ciertos requisitos. Ahora que está en la universidad, Wicker ya ha completado más de la mitad de sus requisitos de pregrado en la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Oakwood, informó la revista Ebony.

Aunque inicialmente quería estudiar ingeniería (una vez tuvo el objetivo de trabajar para la NASA), Wicker descubrió el campo de la medicina y se enamoró al instante.

“Estaba emocionada y fue todo lo que esperaba”, dijo Wicker. “Todos mis maestros fueron increíbles y me dieron grandes experiencias”.

Esos maestros y su madre fueron la fuente de inspiración de Wicker para continuar sus estudios.

“(Mi madre) me inspiró a alcanzar mis metas y hacer lo que se me ocurriera. Nunca me dijo que no”, dijo Wicker. “Ella me dijo a lo largo de mi viaje, no importa cuán joven seas o lo que quieras ser, puedes alcanzarlo y perseguir tus metas”.