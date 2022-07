OGDEN, Utah ( ABC4 ) — Un neurocirujano de Utah fue arrestado y acusado de agresión sexual luego de que, según los informes, manoseara a una paciente inconsciente durante la cirugía.

Los documentos de acusación de un alguacil del condado de Weber indican que el 11 de octubre de 2021, una mujer adulta fue operada en el Centro Médico Regional de Ogden en Ogden, Utah.

Los miembros del equipo que asistieron en la operación afirman que el neurocirujano que realizó la cirugía, el Dr. Bryson Smith, de 65 años, agredió sexualmente a la paciente durante este tiempo.

Según los informes, Smith estaba realizando una cirugía de fusión de descompresión cervical anterior (ACDF) en la paciente cuando comenzó a hacer declaraciones sobre su sexualidad y “swinging”, según un miembro del equipo.

Luego, Smith supuestamente colocó su mano sobre el seno de la paciente inconsciente, que estaba cubierta por una fina sábana quirúrgica, y “apretó durante aproximadamente 1 a 1.5 segundos”.

Un testigo declaró que cuando esto sucedió, nadie en la habitación dijo nada, lo que, según los informes, creía que se debía a la conmoción de ver a Smith apretando los senos de la víctima inconsciente.

La declaración jurada de causa probable muestra que Smith también le pidió a su equipo que no lo denunciara después del incidente, haciendo una declaración como “Uh, nadie me denuncie por eso” y “Por favor, no me denuncien a Recursos Humanos”.

Según los informes, Smith también hizo un comentario sobre los senos de la víctima y dijo: “Es bueno que tenga estas almohadillas agradables aquí en las que puedo descansar”. Uno de los testigos también describió otros detalles de la agresión sexual.

El 28 de julio, Smith fue llevado a la cárcel del condado de Weber por dos cargos de agresión sexual.