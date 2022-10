(NEXSTAR) – Netflix se ha convertido en el último gigante de la transmisión en ofrecer un plan con publicidad, al presentar su nueva opción más barata el jueves, meses después de ver una pérdida récord de suscriptores.

En julio, el CEO y CPO de Netflix, Greg Peters, confirmó que el gigante de la transmisión se asociaría con Microsoft para crear un plan de suscripción con publicidad de menor precio para su servicio. La medida se produjo unos meses después de que Netflix aumentara los precios de suscripción mensual en los EE.UU. para todos los planes con el fin de que el servicio “siguiera ofreciendo una amplia variedad de opciones de entretenimiento de calidad”.

La nueva opción es el cuarto plan de Netflix, que se une a sus planes básico, estándar y premium, todos sin publicidad. Los planes y miembros actuales no se verán afectados por la adición de este nuevo plan, y no se agregarán anuncios a ningún otro plan.

El jueves, Peters anunció que el plan, “Básico con anuncios”, estará disponible el 3 de noviembre a las 9 am PT. Costará $6,99 por mes en los EE.UU., $5,99 en Canadá y estará disponible en Australia, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España y el Reino Unido.

Basic with Ads es en gran medida lo mismo que los otros planes de Netflix, pero incluye un “promedio de 4 a 5 minutos de anuncios por hora”. Algunos programas y películas, no está claro cuáles, a partir del jueves, no estarán disponibles para los suscriptores del plan “debido a restricciones de licencia”, y los usuarios no podrán descargar títulos para verlos sin conexión, explica Netflix.

Al principio, los anuncios tendrán una duración de 15 o 30 segundos y aparecerán antes y durante los programas y películas, según Netflix .

“Confiamos en que con Netflix a partir de $6.99 al mes, ahora tenemos un precio y un plan para cada fanático”, dijo la compañía en su anuncio.

En abril, Netflix reportó su primera pérdida de suscriptores en más de una década, provocando una caída libre de las acciones de la compañía. En ese momento, los ejecutivos culparon al aumento de la competencia y al intercambio de contraseñas.

El CEO de Netflix, Reed Hastings, nunca ha sido un fanático de los anuncios, sino que los ve como una distracción del entretenimiento que brinda el servicio. Netflix probó los comerciales en 2018 , refiriéndose a ellos como promociones de video que aparecían entre episodios y películas, pero ofreció a los usuarios la oportunidad de optar por no participar.

Otros servicios como Hulu y Peacock ofrecen planes con publicidad, y Disney+ está en camino de lanzar una oferta similar a finales de este año. El servicio de transmisión de Apple no tiene publicidad, menos promociones para su propio contenido.