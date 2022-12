Left: Tesla CEO Elon Musk. Right: Dr. Anthony Fauci. (AP Photos/Jae C. Hong/Susan Walsh)

( The Hill ) – El CEO de Twitter, Elon Musk, pidió el domingo procesar a Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden que ha liderado la respuesta de EE. comentario.

“Mis pronombres son Prosecute/Fauci”, dijo Musk en Twitter . Más tarde compartió un meme editado para mostrar a Fauci diciéndole a Biden: “Solo un encierro más, mi rey…”.

Los legisladores y otros funcionarios saltaron en defensa de Fauci en línea.

“Soy un gran admirador del Dr. Fauci y de cómo ha guiado con calma a nuestro país a través de la crisis. ¿Re tuit de Musk? Cortejar a los que niegan las vacunas no parece una estrategia comercial inteligente, pero el problema es este: ¿podría dejar solo a un buen hombre en su aparentemente interminable búsqueda de atención? La senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) dijo en Twitter.

El representante Dean Phillips (D-Minn.) escribió : “Es Estados Unidos. Puede seleccionar cualquier pronombre que le plazca. Pero es probable que Anthony Fauci haya salvado más vidas humanas que cualquier persona viva en el mundo. Qué vergüenza.”

El exdirector de la CIA, John Brennan, llamó a Fauci un “héroe nacional” y acusó a Musk de avivar el odio.

“Dr. Fauci es un héroe nacional que será recordado por las generaciones venideras por su bondad innata y sus muchas contribuciones a la salud pública. A pesar de su éxito comercial, será recordado principalmente por alimentar el odio y las divisiones públicas. Puede que tengas dinero, pero no tienes clase”, dijo Brennan en una respuesta a Musk.

El representante Ritchie Torres (DN.Y.) dijo que Musk “quiere criminalizar a Anthony Fauci porque no está de acuerdo con él” y criticó al CEO de Twitter por hipocresía en sus afirmaciones sobre la libertad de expresión.

Desde la controvertida adquisición de la plataforma de redes sociales por parte de Musk, han surgido preocupaciones sobre la moderación del contenido en la vista con informes de un aumento en los mensajes racistas y antisemitas en el sitio.

Musk ha tratado de situarse a sí mismo como un defensor de la libertad de expresión y un vocero del público, utilizando el eslogan en latín “Vox Populi, Vox Dei”, que significa “la voz del pueblo es la voz de Dios”. También encuestó a los usuarios sobre el restablecimiento de la cuenta prohibida de Twitter del expresidente Trump y si los usuarios suspendidos deberían obtener una “amnistía”.

Al principio de la pandemia de COVID-19, Musk calificó la preocupación por el virus como “tonta” y, después de que asumió el control de la empresa a finales de octubre de este año, eliminó las políticas de Twitter sobre la información errónea sobre el COVID-19.

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) respondió al comentario de Trump sobre Fauci el domingo, escribiendo “Afirmo sus pronombres Elon”.

La cuenta personal de Twitter de Greene fue prohibida en enero por violar las políticas de desinformación de COVID-19, pero Musk la restableció el mes pasado en su medida de amnistía.

“La renuncia de Fauci no debería impedir una investigación a fondo sobre los orígenes de la pandemia. Se le debe exigir que testifique bajo juramento sobre cualquier discusión en la que haya participado en relación con la fuga del laboratorio de Wuhan. Sus políticas destruyeron vidas”, escribió el senador Rand Paul (R-Ky.) en respuesta a la publicación de Musk.

Fauci se está preparando para dejar sus funciones gubernamentales a fines de año y durante mucho tiempo ha dicho que no le preocupan los crecientes llamados de los republicanos para investigarlo por el manejo de la pandemia por parte de Estados Unidos.

“No tengo nada que ocultar en absoluto, a pesar de las acusaciones de que estoy ocultando algo. No tengo nada que no pueda explicar claramente al país y justificar”, dijo Fauci a “In The Know” de The Hill el mes pasado.

En su última aparición en la sala de reuniones de la Casa Blanca hace unas semanas, Fauci lamentó la división partidista que ha complicado la respuesta del país al virus COVID-19.

“Como médico, me duele, porque no quiero que nadie se infecte. No quiero ver a nadie hospitalizado. Y no quiero ver a nadie morir de COVID. Si eres un republicano de extrema derecha o un demócrata de extrema izquierda, no hace ninguna diferencia para mí”, dijo Fauci.